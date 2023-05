La vie et l’œuvre de Fiodor Chaliapine à l’honneur à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 30 mai, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris invite tout le monde à une soirée musicale consacrée au 150e anniversaire du célèbre chanteur d’opéra russe du XXe siècle Fiodor Chaliapine. L’événement sera inauguré par son petit-fils, Ivan de Limur, qui fera connaître au public la personnalité et la biographie de son aïeul. Afin de se rapprocher encore plus de la figure légendaire de Chaliapine, les invités pourront visiter une exposition de photographies d’archives et de documents de famille du chanteur.

Fiodor Chaliapine est né dans une famille paysanne ordinaire, puis est passé de choriste d’église et figurant dans des troupes de théâtre provinciales à soliste des prestigieux théâtres Mariinsky et Bolchoï. Ses contemporains plaisantaient en disant : « Il y a trois merveilles à Moscou : le tsar-kolokol [cloche], le tsar-pouchka [canon] et le tsar-bass – Fiodor Chaliapine ». La voix magique de Chaliapine a enchanté le cœur des gens du monde entier et son cercle d’admirateurs comprenait des personnalités célèbres telles que Sergueï Prokofiev, Charlie Chaplin, le futur roi anglais Édouard VI, etc. Les difficultés de la vie postrévolutionnaire, notamment la maladie de ses enfants, ont conduit au départ du chanteur de Petrograd (actuelle Saint-Pétersbourg) et à son installation avec sa famille à Paris en 1924. Quelques années plus tard, Chaliapine achètera une villa sur la côte atlantique, à la périphérie de la petite ville de Saint-Jean-de-Luz. Dès lors, son destin sera étroitement lié à l’Hexagone.

