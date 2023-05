Une véritable fête folklorique russe avec chants et danses à la Maison russe de Bruxelles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 25 mai, la Maison russe de la capitale belge vous invite à vous plonger dans l'ambiance d’une fête folklorique russe lors du concert « Vit et chante la Rus' en or » organisé à l'occasion de la Journée de la littérature et de la culture slaves. Se produira devant vous l'ensemble Otrada, formé en 2013 dans la ville d'Anvers, dont le répertoire comprend de nombreuses chansons folkloriques russes de différentes régions du pays. De plus, les invités de la soirée pourront participer à la plus ancienne des danses russes, le khorovod, et se familiariser avec des jeux folkloriques slaves.

Pour participer à l'événement, veuillez vous inscrire en utilisant ce lien.

