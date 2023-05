Pourquoi la châsse Alexandre Nevski sera-t-elle transférée de l’Ermitage à un monastère?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alexandre Nevski, un prince russe médiéval et saint vénéré

Saint Alexandre Nevski. Fresque de la cathédrale de l’Archange-Saint-Michel de Moscou. shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Alexandre Nevski (1220-1263) est surtout connu pour ses succès contre les envahisseurs étrangers qui ont attaqué la Russie de l’est et de l’ouest. Il n’a perdu aucun affrontement et sa victoire sur l’ordre de Livonie lors de la bataille du lac Peïpous en 1242 est particulièrement mémorable. Autour de Nevski, s’est formée une auréole héroïque de défenseur de la Russie, qui s’est maintenue même à l’époque soviétique – à la demande des autorités, Sergueï Eisenstein a tourné un film héroïque intitulé de son nom.

Scène du film Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein Sergueï Eisenstein, Dmitri Vassiliev/Mosfilm, 1938 Sergueï Eisenstein, Dmitri Vassiliev/Mosfilm, 1938

Nevski a également été menacé par les Tataro-Mongols, qui prélevaient un tribut sur la Russie et effectuaient des raids. Selon certaines sources, Alexandre a correspondu avec le pape, qui lui a proposé de l’aider contre ces envahisseurs en échange de la soumission de la Russie au trône papal. Alexandre a refusé et poursuivi seul le combat, ce qui lui a valu la réputation de défenseur de l’orthodoxie face au Vatican. Il a été canonisé en 1547.

L’une des reliques les plus importantes de l’Église orthodoxe russe

La « petite » châsse de 1695, œuvre du maître moscovite Nikifor Pchenitchny Testus (CC BY-SA 4.0) Testus (CC BY-SA 4.0)

Dans la tradition chrétienne, il est d’usage de conserver les reliques des saints dans des châsses. Les croyants viennent s’y recueillir et prier. Le reliquaire d’Alexandre Nevski est l’un des plus célèbres et des plus estimés de l’orthodoxie, tout comme les reliques de saint Serge de Radonège.

Alexandre Nevski a été enterré dans le monastère de la Nativité à Vladimir. Or, selon certaines annales, sa dépouille aurait miraculeusement survécu à l’incendie de 1491, ce qui est devenu l’une des conditions préalables à sa canonisation. Des légendes ont en effet alors commencé à circuler sur les qualités miraculeuses des reliques d’Alexandre. En 1695, pour elles, une nouvelle châsse dorée avec un rembourrage en velours couleur cerise a été créée à Moscou et est conservée jusqu’à présent.

Un monastère spécial construit pour conserver les reliques d’Alexandre

Châsse dans la laure de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski, lithographie de 1890 Domaine public Domaine public

En 1703, Pierre le Grand a fondé une nouvelle capitale pour la Russie, Saint-Pétersbourg, et désigné, en même temps que saint Pierre, saint Alexandre Nevski comme saint patron de la ville. Ce choix s’explique par le fait que, tout près de là, le prince avait vaincu les Suédois lors de la bataille de la Neva en 1240. En 1723, Pierre Ier a ainsi ordonné que le reliquaire soit transporté de Vladimir à Saint-Pétersbourg, et le monastère Alexandre Nevski (qui a bientôt reçu le statut de laure) a été construit spécialement pour lui.

Il ne s’agit pas d’un simple cercueil, mais d’un ensemble monumental

Sépulcre d’Alexandre Nevski, années 1910 Domaine public Domaine public

Au milieu du XVIIIe siècle, l’impératrice Élisabeth Ire (fille de Pierre Ier) a fait réaliser une nouvelle châsse pour les reliques du saint prince. Elle a été imaginée dans le style des reliquaires catholiques monumentaux, dans un style baroque pompeux. Les meilleurs artistes et orfèvres de la cour ont participé aux travaux, et le sarcophage a nécessité environ 1 500 kg d’argent.

Châsse comprenant les reliques Musée de l'Ermitage

L’ouvrage se présente sous la forme d’une pyramide à cinq niveaux, sur laquelle Alexandre Nevski lui-même est représenté, ainsi que des bas-reliefs illustrant des scènes de sa vie. L’ensemble comprend également deux piédestaux avec des trophées militaires et deux chandeliers. L’ancien petit reliquaire a été placé à l’intérieur du nouveau.

Bas-reliefs de bataille sur la châsse Musée de l'Ermitage

La châsse n’était pas uniquement un objet saint pour les fidèles, mais aussi une curiosité importante de la ville, qui attirait l’attention des voyageurs étrangers.

La châsse a été ouverte à l’époque soviétique

Démontage de la tête de la châsse en 1922 Domaine public Domaine public

Après la révolution, en 1922, dans le cadre de la campagne antireligieuse et de la confiscation des trésors de l’Église, la châsse Alexandre Nevski a été ouverte publiquement. Les autorités s’attendaient non seulement à ce que les bijoux soient retirés, mais aussi à ce que le halo miraculeux qui entourait le sanctuaire soit dissipé. La structure en argent devait quant à elle être envoyée à la fonte.

Retrait des objets de valeur de la laure Alexandre-Nevski (sur la photo, la petite châsse est retirée de la grande) Domaine public Domaine public

Les employés de l’Ermitage ont cependant persuadé les bolcheviks de sauver le reliquaire en tant que monument d’une valeur artistique universelle. Il a donc été confié au musée, où il a été conservé dans l’exposition permanente, avec une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale. Les reliques elles-mêmes ont été transférées après la révolution au Musée de l’histoire des religions et de l’athéisme situé dans la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, à Saint-Pétersbourg. Elles ont ensuite été restituées à la laure Alexandre-Nevski en 1989.

Complexe mémorial de la châsse d’Alexandre Nevski à l’Ermitage Musée de l'Ermitage

Le retour de la châsse à l’Église a été évoqué pour la première fois en 2000. Les croyants considéraient, il est vrai, son exposition publique dans le musée comme une moquerie.

Cathédrale de la Trinité de la laure Alexandre-Nevski Lion10 (CC BY-SA 4.0) Lion10 (CC BY-SA 4.0)

Le 10 mai 2023, l’Ermitage et la laure Alexandre-Nevski ont finalement signé un contrat de donation du complexe mémorial de la châsse d’Alexandre Nevski pour une utilisation temporaire de 49 ans, avec la possibilité de prolonger cette période.

Dans cet autre article, nous vous présentions les saints les plus vénérés de Russie.

