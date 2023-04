Événement: concert de musique spirituelle et laïque russe à Bruxelles

Pavel Ryjenko, (date inconnue). Pâques Pavel Ryjenko, (date inconnue). Pâques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 27 avril, la Maison russe de la capitale belge ouvrira ses portes à tous ceux qui souhaitent apprécier la musique religieuse interprétée par le chœur archiépiscopal de la jeunesse de l’éparchie de Bruxelles-Belgique.

Le concert sera dédié à la récente célébration de Pâques. Au cours de celui-ci, des chansons seront interprétées non seulement en slavon d’église, principale langue de l’Église orthodoxe russe, mais également en grec, géorgien, arabe, français et dans de nombreuses autres langues. De plus, le chœur interprétera plusieurs chants profanes.

Le chœur archiépiscopal de la jeunesse de l’éparchie de Bruxelles-Belgique a été fondé en 2020 avec la bénédiction de l’archevêque de Bruxelles et de Belgique, Simon. La composition du chœur est internationale et chaque année, il devient de plus en plus nombreux. Il comprend des chanteurs de Russie, d’Ukraine, de Biélorussie, de Moldavie et de Grèce, actuellement résidents du Royaume de Belgique et des Pays-Bas.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les offices religieux en Russie ne sont pas assurés en russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.