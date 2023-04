Un dessin animé soviétique culte sera projeté à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 18 avril, la Maison russe des sciences et de la culture montrera aux Parisiens plusieurs épisodes du célèbre dessin animé soviétique Nu, pogodi! (Attends un peu, tu vas voir !), avec lequel ont grandi plus d’une génération d’habitants de l’URSS et de la Russie.

Son intrigue est basée sur la poursuite comique d’un lièvre par un loup, qui ne mène constamment à aucun succès. À la fin de chaque épisode, le persécuteur, agacé, crie la phrase : « Attends un peu, tu vas voir ! », comme disant au lièvre qu’un jour il pourra encore l’attraper.

Une grande équipe de professionnels a travaillé sur la création du dessin animé, mais si l’idée elle-même appartenait principalement à Alexandre Kourliandski, Arkadi Khaït et Edouard Ouspenski, nous n’aurions pas vu la version finale sans le travail de Viatcheslav Kotionotchkine. Le loup a été doublé par le célèbre acteur soviétique Anatoli Papanov et le lièvre par l’actrice soviétique Klara Roumianova. La voix de Papanov a tellement fusionné avec son personnage qu’après la mort de l’acteur, en 1987, a été décidée la fin du tournage de cette série animée.

Les héros de Nu, pogodi! rappellent étonnamment les habitants de l’URSS : un rhinocéros endormi dans le musée, sur la corne duquel il faut piquer les billets d’entrée, un contremaître hippopotame en surpoids qui gère la construction d’un immeuble de grande hauteur, un mystérieux magicien chat, un villageois apparaissant devant nous sous la forme d’un chien... En observant leur quotidien tranquille, on peut ressentir la nostalgie de ce pays qui n’existe plus, et s’imaginer errant dans un parc de Moscou et mangeant des glaces ou se prélassant sur la plage sous les rayons du soleil d’été, se retrouver à un concert d’une chorale d’enfants soviétiques ou participer à une compétition sportive.

Soyouzmoultfilm Soyouzmoultfilm

Les aventures du loup et du lièvre sont pleines d’action, mais leur relation est dépourvue de cruauté évidente. Parfois, il semble qu’ils sont sur le point de devenir amis, mais non. Quelque chose se produit à nouveau, bouleversant l’équilibre de l’amitié, et la chasse reprend.

