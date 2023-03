La Russie en noir et blanc exposée par un photographe français à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 10 ans de voyage à travers la Russie, le Français Jérôme Forêt a réussi à traverser le plus grand pays du monde du sud-ouest au nord-est et à prendre de nombreuses photographies sur lesquelles il a tenté de capturer l'âme russe.

Du 3 au 22 avril, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris organise dans ses locaux une exposition de ses œuvres photographiques. En noir et blanc, elles semblent transmettre toute son expérience de contact avec la culture russe, racontant les lieux, les gens, les odeurs et les températures d'un pays si lointain et apparemment inaccessible pour beaucoup.

Jérôme est né à Lyon, mais est lié à la Russie depuis son enfance. En 2005, un événement l’a profondément marqué : il a rencontré les artistes du Théâtre Bolchoï à l'Opéra National de sa ville natale. Depuis lors, Jérôme a déjà réussi à visiter la Russie 17 fois.

