La musique de Piotr Tchaïkovski à Paris le 28 mars

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le compositeur russe Piotr Tchaïkovski n’a pas besoin de présentation particulière. Ses œuvres ont depuis longtemps franchi les frontières de sa patrie et se sont installées dans le cœur des auditeurs du monde entier. Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris invite tout le monde à un concert dédié à l’œuvre de ce talent unique.

Le futur génie est né dans une famille de nobles russes vivant en province. Cependant, pour son éducation, ses parents ont fait venir de la capitale (Saint-Pétersbourg), une gouvernante française, Fanny Dürbach. Cependant, ce n’est pas elle qui a enseigné la musique au garçon, mais une serve paysanne nommée Maria.

Après la retraite du père de Tchaïkovski, la famille a déménagé à Moscou, puis s’est installée à Saint-Pétersbourg. Ici, Piotr est sorti diplômé de l’École impériale de droit et est allé travailler au ministère de la Justice. Toutefois, la musique captivait toujours le jeune homme. Il a donc suivi des cours à la Société musicale russe, puis est devenu l’un des premiers élèves du tout nouveau Conservatoire de Saint-Pétersbourg. À la fin, Tchaïkovski a dit au revoir à la jurisprudence, toutes ses pensées étant occupées par des mélodies...

Le Quatuor à cordes n°1 de Tchaïkovski, que vous entendrez au concert du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris, a été écrit en février 1871 pour être joué au concert de l’auteur au Conservatoire de Moscou. Cette musique est dédiée au scientifique et professeur Sergueï Ratchinski, le premier traducteur russe des œuvres de Charles Darwin. L’œuvre a immédiatement provoqué une forte impression sur le public et est devenue l’une des premières compositions de Tchaïkovski à être entendue en Europe occidentale.

Venez au concert pour profiter du Quatuor à cordes n°1 et d’autres de Piotr Tchaïkovski interprétées par A. Berlin (violon), C. Mege (violon), C. Teissedre (alto), M. Leblond (violoncelle).

Suivez le lien pour vous inscrire à l’événement.

Dans cette autre publication, découvrez dix morceaux de musique classique russe que vous avez forcément déjà entendus quelque part.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.