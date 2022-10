Ces Russes à qui l’ont doit les shows à couper le souffle de Billie Eilish, The Weeknd et d’autres

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le chanteur canadien The Weeknd a achevé sa tournée The After Hours till Dawn avec des concerts tenus les 22 et 23 septembre dans sa ville natale de Toronto. Le support vidéo du spectacle de deux heures a été fourni par le studio russe de multimédia et de design Sila Sveta (Force de la lumière), qui coopère depuis longtemps avec les stars du monde du spectacle. Le contenu vidéo du studio accompagnait toutes les performances : un panorama de la ville apparaissait sur un immense écran IMAX, qui changeait de forme et de couleur en fonction du titre, du rythme et de la mélodie.

The Weeknd Performs At Ford Field On July 27, 2022 As Part Of His After Hours Til Dawn Tour Legion Media Legion Media

Selon le concept, The Weeknd passe de l’enfer au paradis, à travers des villes en ruines, dans lesquelles vous pouvez reconnaître les caractéristiques de différentes zones urbaines (par exemple, la célèbre tour de télévision de Toronto).

Le point culminant était une illusion d’optique, la frontière entre les objets physiques réels et le plan de projection devenant indiscernable. Le spectateur ne comprend pas où est la fumée réelle, où est la fumée à l’écran, où est la pyrotechnie et où est l’éclair peint.

The Weeknd Performs At Ford Field On July 27, 2022 As Part Of His After Hours Til Dawn Tour Legion Media Legion Media

Sila Sveta est loin d’être le seul studio russe recherché en Occident. Nous en parlons, ainsi que d’autres projets étrangers impressionnants réalisés par des Russes dans le domaine.

Drake géant et lave ultraréaliste

La première star occidentale avec laquelle Sila Sveta a signé était le rappeur Drake en 2018. Les éclairagistes russes ont réalisé une scénographie pour la tournée de l’album Scorpion.

Drake performs onstage during the Final Stop of 'Aubrey & The three Amigos Tour Prince Williams/Wireimage/Getty Images Prince Williams/Wireimage/Getty Images

Le spectacle comprenait de nombreuses réalisations impressionnantes : de la lave réaliste, sa propre projection holographique, un gigantesque terrain de basket et d’autres surprises. Par exemple, à un moment, Drake est à l’intérieur d’une pyramide de drones, et à un autre, une croix de lumière plane au-dessus de sa tête. De plus, il y avait des capteurs sur l’artiste lui-même, et partout où il allait, le contenu réagissait à ses mouvements. Lorsque Drake a marché sur la glace, celle-ci s’est fissurée sur son passage.

Le coût de tout cela n’est pas connu avec certitude, mais un simple changement dans la conception de la scène (à la fin du processus de travail, l’artiste a changé d’avis et a décidé de tout changer) lui a coûté 1,5 million de dollars.

Billie Eilish au milieu des araignées et des requins

En 2020, Sila Sveta a été embauché par la chanteuse Billie Eilish. Le studio a créé des décors virtuels pour trois chansons de son concert en ligne - le premier concert solo au format XR (technologie de réalité étendue). L’essence du XR est que le contenu vidéo n’est pas limité par les écrans et s’étend au-delà d’eux, ce qui permet de placer des objets énormes sur une petite scène et de créer un monde virtuel à part entière autour de l’artiste.

Des caméras en direct tournaient autour d’Eilish et diverses scènes sont apparues en arrière-plan. Sur You should see me in a crown, d’énormes araignées de la taille des célèbres sculptures de Louise Bourgeois sont apparues à l’écran.

Pour la chanson Ilomilo, la chanteuse s’est plongée dans un monde sous-marin virtuel dessiné dans les moindres détails avec des requins géants :

Sur le morceau Bad guy, une Porsche virtuelle est montée en scène :

Mais les stars du show-business ne sont qu’une partie de ce avec quoi Sila Sveta doit travailler à l’étranger. Le studio dispose de deux bureaux, l’un à Moscou, l’autre à West Broadway à New York, et ils doivent régulièrement réaliser des expositions et des projets immersifs pour des clients occidentaux. Les œuvres du studio ont été vues à Time Square, exposées au Met Gala du Metropolitan Museum of Art de New York, ont accompagné la campagne digitale du couturier David Koma, etc.

Red Hot Chili Peppers et un nouveau langage visuel

Jusqu’à présent, les Red Hot Chili Peppers (RHCP) sont en tournée mondiale pour leur premier album en six ans - Unlimited Love - et un autre studio russe, SETAP, assure le support vidéo de leur spectacle. Le studio a été formé en 2018, et est basé sur le concept suivant : proposer un nouveau langage visuel pour les concerts et les festivals.

Red Hot Chili Peppers perform at Nissan Stadium on August 12, 2022 in Nashville, Tennessee Jason Kempin/Getty Images Jason Kempin/Getty Images

« Dans la plupart des événements, les VJ [qui sont responsables de la séquence vidéo d’un spectacle en direct] travaillent avec du contenu, dont la plupart est pré-préparé, ils n’ont qu’à, relativement parlant, le boucler et appliquer différents effets », explique son fondateur, Dmitri Znamenski. Le VJ ne peut pas modifier de manière significative le contenu pendant l’événement. Et notre contenu est génératif, nous avons initialement préparé des algorithmes logiciels, et nous pouvons tout changer dans ce flux, en fonction de l’évolution de la musique lors de l’événement ».

Cette approche fondamentalement nouvelle du support vidéo du show par SETAP a déjà été appréciée par les DJ Solomun, Boris Brejcha, Dixon (SETAP a créé douze heures de contenu pour une de ses soirées), ou le projet suisse Adriatique.

Désormais, RHCP les a rejoints. Le groupe joue toujours en live, parfois à des vitesses légèrement variables, et peut se lancer dans un jam improvisé. C’était à la fois une difficulté et un défi pour SETUP. Par conséquent, le contenu pour les Red Hot est créé en temps réel sur un serveur qui est synchronisé avec la console lumineuse.

Notre-Dame de Paris virtuelle

Quelques autres exemples de la même série : les récents tournages du clip de Cardi B, Kanye West et Lil Durk pour la chanson Hot Shit sous la direction du réalisateur russe d’origine géorgienne-ukrainienne Lado Kvatania. Ou la collaboration de longue date de l’équipe russo-géorgienne formée par Dmitri Vorobiov, Pavel Pavlioukov et Gueorgui Molodtsov avec le père de la musique électronique Jean-Michel Jarre.

Pour Kvatania, c’était le premier travail avec un artiste étranger. Avant cela, le réalisateur a travaillé avec les meilleurs artistes hip-hop de la scène russe : le groupe Leningrad, Husky, Delphin, Oksimiron, Manija et d’autres. « Cette expérience s’apparente à un vol dans l’espace - je suis conscient que je suis l’un des rares à avoir eu la chance de travailler avec des artistes de cette envergure », a-t-il décrit au sujet de ses impressions dans une interview avec le quotidien russe Kommersant.

Dans la vidéo, Cardi B escalade un gratte-ciel, enfreignant les lois de la gravité, Lil Durk ignore les armes qui sont pointées sur lui et Kanye West lit sur fond de lieux futuristes.

Gueorgui Molodtsov et ses associés ont pour leur part réalisé une conception visuelle pour Jean-Michel Jarre - une maquette virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris à Paris, qui en réalité n’a pas encore été restaurée après l’incendie de 2019.

Ubisoft scanne depuis plusieurs années les intérieurs de Notre-Dame pour son jeu Assassin’s Creed. Après l’incendie, ils ont autorisé à utiliser ce modèle pour des projets culturels, et l’opportunité a été saisie par les vidéastes russes. La performance de Jarre s’est déroulée au format VR : alors que l’artiste lui-même était dans son atelier près de la cathédrale, son clone virtuel donnait un concert dans une Notre-Dame de Paris… tout aussi virtuelle.

