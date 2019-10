Le choix du rédacteur: ces sorties culturelles et de loisirs qui égaieront votre quotidien à Moscou

Musées, théâtres, restaurants et shopping à Moscou, voici les conseils du rédacteur de la rubrique Culture de Russia Beyond.

Bonjour, je m’appelle Oleg. En tant que rédacteur des rubriques Culture et Lifestyle de Russia Beyond, même en dehors du bureau, mon temps libre est consacré à ces deux sujets. Qui plus, mon fils Fédor, 7 ans, apporte ses correctifs au programme, ce qui vous permettra de trouver également ici des activités à faire en famille.

Musées

Sergei Kiselev/Moskva Agency Sergei Kiselev/Moskva Agency

Dans la capitale, il existe deux endroits où je me sens à l’aise même en dehors de la tenue d’expositions provisoires ou inédites – il s’agit du musée des Beaux-Arts Pouchkine et de celui d'art contemporain Garage. Malgré le fait que le premier soit connu pour sa collection d’impressionnistes et d’anciens maîtres d’art, il mérite d’être qualifié de véritable maison pour le confort spécifique qu’il offre : ici est rassemblée une incroyable collection de moulages d'artefacts antiques, allant de sculptures à des temples entiers des quatre coins du globe (et ce, grandeur nature!). Il suffit de donner libre cours à votre imagination pour avoir cent en un – se transporter de Moscou en Égypte antique, en Mésopotamie, chez les Incas, etc. Donc, en gros – il y a de quoi s’y occuper.

Quant à Garage, il est pratiquement la seule et unique institution pleinement engagée dans la modernité à Moscou. Qui plus est, ce musée est déployé dans un bâtiment inhabituel pour les lieux – celui créé par le « starchitecte » Rem Koolhaas. D’ailleurs, le restaurant ici est excellent, presque comme celui qu’on trouve sur le toit du Centre Pompidou à Paris, mais en beaucoup plus accueillant à mes yeux.

Restaurants

Justement, à propos de la nourriture. Nous habitons au centre-ville, à 20 minutes de marche de la place Rouge, et il est rare qu’on aille en périphérie. En conséquence, toutes les pistes touristiques sont à portée de main. Mais il existe aussi des lieux « secrets » où l’on trouve toujours une table libre et qui garantissent la « fête du palais ».

Près de Tchistyé Proudy (l’un des quartiers les plus prestigieux du centre de la capitale, ndlr) il y en a deux : la trattoria Sepmlice, proposant une pizza excellente et d’autres plats italiens (parfois, la cuisine y est encore meilleure qu’en Italie-même). Vous y trouverez aussi le café Filial proposant une cuisine fusion et des desserts fantastiques. Et ce qui est essentiel – dans ces deux établissements, la note comprenant un verre de vin est d’environ 14 euros par personne.

Théâtres

Legion Media Legion Media

Je ne serai pas original : le premier endroit où j’irai, sera le Bolchoï. Je ne sais pas si c’est pareil pour vous, mais moi, j’ai le souffle coupé lorsque je vois d’immenses scènes historiques. Et même si l’opéra et le ballet sont parfois ennuyeux, dans ce théâtre on trouve toujours quelque chose à faire. Allant de la contemplation des intérieurs datant de l’époque tsariste et des éternels amateurs de théâtre – une catégorie d’homo sapiens à part entière – à la visite au buffet qui reste toujours exotique : même celui du théâtre principal de Russie garde encore un esprit soviétique.

Mais là il s’agit du classique. Pour voir un drame moderne, il faut aller au Centre Gogol, où les mises en scènes sont montées par la nouvelle avant-garde théâtrale.

En compagnie des enfants

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Les deux principaux bouleversements de ces dernières années sont le parc Kidzania et l’aire de jeux Saliout, au parc Gorki. Certes, il ne s’agit pas d’un savoir-faire proprement russe, mais peu de centres-villes de capitale à travers le monde vous permettront de vous amuser autant avec votre enfant. À Kidzania, hélas, les parents ne jouent que le rôle d’observateurs, pendant que les enfants s’éclatent sans réserve. Ici, ils peuvent s’essayer dans une centaine de professions adultes, allant du biologiste à la star du rock.

L’aire Saliout est un microcosme à part, mélangeant la jungle à un parc aquatique. D’ailleurs, elle est située à une centaine de mètres du musée Garage, donc les distractions peuvent vous prendre une journée entière.

Mais le plus souvent avec mon fils, nous allons au jardin Ermitage. Ce petit parc situé au beau milieu de la capitale abrite une aire de jeux équipée et de bons cafés. En outre, par tout temps on y organise des festivals musicaux ou gastronomiques et croise un public raffiné.

Shopping

Comme partout ailleurs, les concepts stores moscovites ne se font pas activement de la pub – il faut donc les chercher. Heureusement, ils sont tous concentrés au centre-ville et sont facilement trouvable sur Internet. L’itinéraire n’est pas long – Traffik, Leform et KM20.

Et pour acheter un bon cadeau créatif, je vous conseille d’aller dans le cluster d’art Vinzavod, où il y a suffisamment de petits commerces proposant toute sorte d’objets faits maison et de galeries d’art contemporain, ou dans l’espace galerie CUBE, situé au sous-sol de l’hôtel The Ritz-Carlton.

En suivant ce lien, retrouvez notre guilde ultime des établissements culinaires de Moscou.

