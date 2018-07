Le festival cinématographique Les Vacances françaises reprend possession des parcs de Moscou

Dans la soirée du 3 juillet, au cinéma d’été Pioner du parc moscovite de Sokolniki, a été donné le coup d’envoi du festival des Vacances françaises. Cet événement, se déroulant traditionnellement dans le cinéma de plein air de ce vaste écrin de verdure ainsi que de celui du parc Gorki, est organisé par l’Institut Français et le Pioner depuis 2010.

Service de presse Service de presse

Cette année, chaque mardi entre le 3 juillet et le 14 août, les visiteurs pourront ainsi se familiariser avec la culture française, par le biais de la projection de films en version originale, sous-titrés en russe. De par la diversité des œuvres proposées, tout cinéphile local peut y trouver son bonheur.

Lire aussi : Dix films conjointement produits par la France et la Russie qu'il vous faut visionner à tout prix

En effet, si la cérémonie d’ouverture du festival a donné lieu à la grande première russe du nouveau film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, on retrouve au programme La belle et la belle, comédie de Sophie Fillières, Belle et Sébastien, long métrage d’aventure signé Nicolas Vanier, ou encore Barbara, drame musical réalisé par Mathieu Amalric.

Service de presse Service de presse

En outre, à la veille de cet événement, Françoise Nyssen, ministre française de la Culture, a fait parvenir à Alexander Mamut, propriétaire du Pioner ainsi que du réseau uni de cinémas Formula Kino et Cinema Park, une lettre l’informant que lui avait été décerné le titre de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres pour son engagement en faveur de la culture française. La remise officielle de cette distinction se tiendra en octobre prochain.

Si de votre côté vous souhaitez vous intéresser de plus près au cinéma russe, voici sept œuvres indépendantes à ne pas rater cette année.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.