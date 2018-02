Cette Saint-pétersbourgeoise donne vie à d’élégants animaux costumés en papier mâché et tissu

Elena Alekhina, une designer de Saint-Pétersbourg, crée des jouets réalistes à partir de papier mâché et de tissus imprimés.

Elle photographie ensuite ces chiens et chats avec, en fond, la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, la forteresse Pierre-et-Paul, le canal Griboïedov ou encore la rivière Fontanka.

Elena donne un nom aux adorables animaux qu’elle imagine, et les publie sur son compte Instagram.

Pendant de longues années elle a été passionnée par la peinture et a enseigné l’art aux enfants. Elle a ensuite décidé de confectionner des poupées.

En commençant par des portraits de Salvador Dali et de Frida Kahlo, Alekhina s’est par la suite tournée vers les jouets animaliers, et durant près d’un an elle a conçu de mignons chiens et chats portant des costumes russes.

Avec ses « chats souriants », elle a pris part à diverses expositions. À présent, elle fabrique des jouets principalement en fonction des commandes de clients.

Il est fréquent d’apercevoir un sphynx (la race chat) ou un beagle sur ses photographies.

Mais les mini carlins sont eux aussi plutôt mignons.

Parmi ses animaux inventés, on trouve des chats marins, portraitistes, voyageurs, et même un couple fraichement marié.

Ses séances photo provoquent des réactions inattendues mais positives de la part des passants.

