À l'affiche en février: les dates à ne pas manquer pour une immersion russe depuis la France

Le meilleur de l’actualité culturelle franco-russe à venir en février, que ce soit à Paris ou en province. Cinéma, expositions, soirées traditionnelles, concert à l’occasion des 75 ans de la bataille de Stalingrad ou plongeon dans le Caucase russe, Russia Beyond a établi spécialement pour vous un programme des plus complets, accessible sans quitter le territoire français.

Pour en apprendre plus sur l’histoire et la culture de Russie, il vous est possible de plonger dans le monde du cinéma russe et soviétique. En février, les Parisiens pourront se familiariser avec les toutes premières œuvres de réalisateurs russes connus en France, ou encore effectuer un voyage au cœur du domaine de Polenovo (demeure du peintre Vassili Polenov), et ainsi contempler la nature de ce vaste pays. À Nice auront également lieu des projections de films de l’illustre Andreï Tarkovski, tandis qu’à Nantes c’est le cinéma contemporain russe qui sera à l’honneur.

CINÉ-CLUB PASSY-MOSCOU - Projections de films russes d’aujourd’hui «Les débuts»

Date : le 27 février 2018

Lieu : cinéma Majestic Passy, 18, rue de Passy, 75016 Paris

Contacts : info@interfest.ru

Les sociétés Interfest et Ecrans de Paris, en partenariat avec l’Association Dialogue FrancoRusse, poursuivent les projections, un mardi par mois, des films les plus populaires des Semaines du cinéma russe à Paris Regards de Russie, ainsi que d’autres œuvres originales de cinéastes russes d’aujourd’hui. Les projections s’inscrivent dans le cadre du ciné-club Passy-Moscou, Regards sur le cinéma russe contemporain, au cinéma Majestic Passy, dans le 16e arrondissement de Paris.

La prochaine séance consacrée au film Koktebel (réal. Boris Khlebnikov, Alexeï Popogrebski) aura lieu le 27 février, à 20h30. Comme les autres œuvres de ce cycle elle a pour thème Les débuts et sera précédée d’une présentation d’Eugénie Zvonkine, spécialiste du cinéma russe.

Film documentaire Ambulation / Déambulation

Date : le 15 février 2018 à 19 h 45

Lieu : 5, avenue Vélasquez, 75008 Paris, la belle salle Charles Brabant à la Scam (Société Civile des Auteurs Multimedia)

Contacts : 06 76 52 42 43 troiscarres@gmail.com

Pour fêter son 10ème anniversaire, l’association Vassily Polenov présente le 15 février le documentaire Ambulation / Déambulation créée par Stéphane Trois Carrés et Jacques-Emmanuel Rousselon.

Lors de leur résidence à Polenovo (la propriété du peintre Vassili Polenov dans la région de Toula, à 193 kilomètres au sud de Moscou) ces Français ont réalisé un film fait de 25 tableaux de 1 minute chacun et articulés d’interstices astucieux et fascinatoires. Des insectes, des moscovites, des plantes sont mélangés dans un regard contemplatif soutenu par une composition musicale complexe, diverse et chatoyante, comparable à un carnet de voyage de l’entomologiste, de l’aérologue, du botaniste.

Rétrospective Andreï Tarkovski à la Cinémathèque de Nice

Date : du 31 janvier au 27 février 2018

Lieu : 3, esplanade Kennedy, 06364 NICE CEDEX 4

Contacts : tél : 04 92 04 06 66 fax : 04 92 04 07 47

Vostock Photo Vostock Photo

En seulement 7 longs-métrages, de L'Enfance d'Ivan à Nostalghia en passant par Solaris, Andreï Tarkovski a marqué l'histoire du cinéma. À l’occasion de la sortie en copies restaurées de ses 5 premiers films, la Cinémathèque de Nice propose en février une rétrospective quasi-intégrale de son œuvre ainsi qu’une sélection de ses courts-métrages réalisés à la VGIK (l’École de cinéma de Moscou), un remake réalisé par Steven Soderbergh et un documentaire de Chris Marker.

Vous trouverez le programme complet ici.

Date : du 13 janvier au 18 février 2018

Lieu : Université de Nantes Chemin de la Censive du Tertre 44312 Nantes Cedex 3

Contacts : +33(0)06 25 18 21 21 asso.russies.etonnantes@gmail.com

Univerciné Russe est le 3e volet de la saison 2017/2018. Co-organisé par les associations Univerciné, Russies étonNantes et le cinéma Katorza, il se déroulera du 13 au 18 février 2018. Cette saison encore, le festival Univerciné Russe vous convie à des incursions dans une Russie aux multiples facettes.

Osez le grand écart entre les colonies pénitentiaires pour femmes (Allume le feu !) et les palais des tsars (Matilda). Laissez-vous immerger dans la rude réalité des salles des urgences (Arythmie) et les coulisses des plus grands théâtres (Le Bolchoï, La Dame de pique).

Offrez-vous un saut dans les capitales éternelles ou les villages reculés et désertés (Il était une fois), en passant par une station spatiale (Saliout-7).

Plongez dans le passé (20:17) ou le futur (Attraction) de ce vaste pays et de ses voisins (Hostages, Centaure).

De comédies amères (Le Géographe a bu son globe) ou déjantées (Comment Vitka a emmené Lekha chez les invalides) en drames tendrement humains (Film sur Alexeev), de fresques historiques en films fantastiques (Gogol. Le commencement) et de science-fiction, de road movies contemporains (Rock) en classiques soviétiques (Ce même Münchhausen) ou post-soviétiques (Le Frère), de courts métrages en films jeune public (Parole de pionnier. Vive les vacances !!!, Aliocha Popovitch et Tougarine Zmeï), riez, pleurez, rêvez et laissez-vous gagner par un doux vertige…

Paris accueillera par ailleurs deux expositions d’artistes contemporains russes : toutes deux sont les œuvres de femmes, basées sur leurs expériences personnelles, leurs souvenirs et leurs sensations.

«Vivre l’instant présent» de Natalia Dupont Dutilloy

Date : du 8 au 24 février 2018 Vernissage jeudi 8 février de 18h à 21h

Lieu : rue Durantin 75018 Paris, Metro Abbesses, ligne 12, Bus 95 et 80

Contacts : 06 76 38 05 67 contact@i-galery.fr

Grâce à ses couleurs, à la sensualité de ses formes et à son regard plein d’acuité sur le monde qui nous entoure, Natalia Dupont Dutilloy qui signe NDD nous raconte des histoires émouvantes à travers son incroyable maîtrise de l’huile et du couteau. De ses œuvres démarrent de merveilleux voyages. Les couches de peinture se superposent pour nous donner envie de toucher la matière, d’entrer dans le tableau et à certains endroits, l’artiste gratte la toile pour nous montrer la sincérité de sa démarche, la genèse de son travail. Sincérité, générosité, émotion, tels sont les mots clefs pour comprendre l’œuvre de cette femme amoureuse de la Vie qui sait retranscrire avec son art les beautés des plus simples aux plus complexes.

«Quand Papa était petit» d’Elena Utenkova

Date : du 29 janvier au 4 février 2018

Lieu : rue Durantin 75018 Paris, Metro Abbesses, ligne 12, Bus 95 et 80

Contacts : 06 76 38 05 67 contact@i-galery.fr

Ce projet est consacré à l’enfance. Elena Utenkova, les œuvres de laquelle se trouvent dans les collections du Musée Russe (Saint-Pétersbourg, Russie), dans la Galerie des Beaux-Arts à Viterbo (Italie) et dans d’autres collections privées en Russie, en Europe, aux États-Unis, au Japon, est arrivée à ce sujet en regardant les vieilles photos dans l’album de famille. « Je regardais les photos d’enfant de mes parents et cela changeais ma perception du temps ainsi que mon attitude envers mon père et ma mère. Nous devenions égaux, nous avions le même âge malgré toute une époque qui nous séparait… Et je me suis mise à créer sur le sujet de vieilles photos, tout en comprenant que je peints aussi moi-même. Je me peignais en enfance et cette enfance vit toujours dans mon âme, elle continue en me donnant ma joie et l’intérêt de vivre », raconte-t-elle.

En outre, le destin de l’illustre artiste et chorégraphe Marius Petipa, précurseur du ballet russe moderne, sera présenté au Centre national de la Danse, à Pantin, près de Paris.

Date : du 11 janvier au 23 février 2018 du lundi au vendredi de 10h30 à 19h au Centre National de la Danse

Lieu : 1 rue Victor Hugo, 93500 Pantin

Contacts : 01 41 83 27 27

En 2018, en l’honneur du bicentenaire de la naissance de Marius Petipa (1818-1910), le réseau MLADA de l’EA CLARE et la MSHA sont partenaires du Centre national de la Danse pour l’exposition Marius Petipa: étoilement d’une œuvre.

Domaine public Domaine public

Ne ratez pas non plus le concert consacré aux 75 ans de la bataille de Stalingrad, un affrontement à propos duquel vous trouverez toutes les informations nécessaires dans notre publication dédiée.

Concert de l’artiste de l’UNESCO pour la paix Sergueï Markarov et ses élèves

Date : le 9 février 2018

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, 1 quai Branly, 75007 Paris

Contacts : Inscription obligatoire ambrusbranly@niail.ru. Dans la limite des places disponibles.

Concert consacré au 75ème anniversaire de la Victoire de la bataille de Stalingrad.

Au programme : Schumann Chopin Ravel Tchaïkovsky Rachmaninov Shchedrin Polezhayev

Sevice de presse Sevice de presse

En complément du concert dédié à la bataille de Stalingrad, vous sont également proposées deux expositions consacrées à cet épisode majeur de l'histoire russe.

Expositions «Stalingrad – Appel à la paix» et «Stalingrad dans le destin de la France»

Date : du 5 au 25 février 2018

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, 1 quai Branly, 75007 Paris

Deux expositions organisées à l’occasion du 75ème anniversaire de la victoire des troupes soviétiques lors de la bataille de Stalingrad ont été inaugurées lundi soir à Paris. Elles se tiennent actuellement au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, du 1 quai Branly.

Georgy Zelma/TASS Georgy Zelma/TASS

Chaque section de l’exposition Stalingrad – Appel à la paix se consacre à une étape précise de cet affrontement majeur : les combats aux abords de la ville, la résistance dans ses rues, ainsi que l’offensive de l’Armée rouge. Y sont présentés divers documents, affiches, cartes, photographies, et publications sur les visites à Stalingrad de Charles de Gaulle (1944 et 1966) et de François Mitterrand (1984).

Les auteurs de Stalingrad dans le destin de la France sont quant à eux parvenus à trouver 92 villes françaises, où un hommage est rendu à l’exploit de Stalingrad, par le biais de noms de rues, de places ou de parcs.

Êtes-vous prêt pour effectuer un voyage dans le Caucase russe, à découvrir d’étonnants us et coutumes, à admirer des danseurs traditionnels, et à déguster quelques délicatesses de cette région du monde ? Pour cela, rendez-vous à Divonne-les-Bains, dans l’Ain.

Journée russe «Une autre Russie: le Caucase»

Date : le 13 février 2018

Lieu : Salle de l’Office de Tourisme 4 rue des Bains, 01220 Divonne-les-Bains

16h : Les républiques caucasiennes de Russie - Film de Valentine Grosjean

Janet Wishnetsky/Global Look Press Janet Wishnetsky/Global Look Press

16h30 : Conférence de Valentine Grosjean Le Caucase russe (Tchétchénie, Ingouchie et Daghestan)

Valentine Grosjean, professeur de russe en retraite a fait de nombreux voyages en Russie pour des traductions et avec des délégations. Elle a enseigné le français à Grozny. En 2017, elle a voyagé en Tchétchénie, en Ingouchie et au Dagestan (à Makhatchkala et à Kaspiisk). Suite à ce voyage, elle a réalisé un DVD pour faire connaître le Caucase en France.

Global Look Press Global Look Press

17h30 : Danses Lezginka. Danses traditionnelles du Caucase par Fatima, Shamsiat et Shouaïnat Khaiboulaieva de l’association annécienne Lezginkadancefazu (15 mn).

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.