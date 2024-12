Человеконенавистничество, un des mots les plus longs de la langue de Pouchkine

Russia Beyond

Les mots les plus longs (et souvent les plus imprononçables) de la langue de Pouchkine lassent parfois les Russes eux-mêmes. Une raison de plus pour en parler!

Человеконенавистничество (tchilavièkaninavistnitchistva). Ce mot composé de 24 lettres est un outil indispensable pour votre crise existentielle. En fait, il n’est autre que le mot russe signifiant « misanthropie » – et vous ne sentirez effectivement pas un grand amour pour l'humanité après avoir essayé de prononcer cette atrocité linguistique.

La bonne nouvelle, c’est que ce mot est plutôt logique, et ceux qui ont une connaissance correcte du russe auront déjà reconnu qu'il est formé de deux mots faciles : « tchilavièk » (homme) et « ninavist’ » (haine). La haine de l'humanité, vous voyez ? Tout a un sens (en quelque sorte). Mettez ça en ordre et vous êtes sur le bon chemin.

