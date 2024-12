Composé de 32 lettres, voici le plus long mot russe

Russia Beyond

Le mot « рентгеноэлектрокардиографический » se prononce ainsi en français : « rintguinaèliktrakardiagrafitchiski ». Cette monstruosité est effrayante à première vue, mais en fait, ce n’est pas aussi difficile que cela en a l’air.

Vous y parvenez d’une traite ? Félicitations, vous venez de prononcer le plus long mot de la langue russe ! Nous ne pouvons toutefois pas vous assurer que vous aurez l’opportunité de l’utiliser quotidiennement…

