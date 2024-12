Vocabulaire visuel russe: l’hiver 

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Alexandra Koroleva Alexandra Koroleva

HIVER (ЗИМА/ZIMA)

Куртка (kourtka) – veste

Шарф (charf) – écharpe

Шапка (chapka) – chapeau

Лыжи (lyji) – ski

Снежок (snijok) – boule de neige

Коньки (kan’ki) – patins à glace

Помпон (pampone) – pompon

Варежка (varijka) – moufle

Ботинок (batinak) – chaussure

Снеговик (snigavik) – bonhomme de neige

Санки (sanki) – luge

Снег (snièk) – neige

Dans cet autre article, découvrez ce que signifie l’expression russe «gratter les coffres à blé».