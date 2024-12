Comment dit-on: incontournable vocabulaire sur le thème des premiers secours 

Russia Beyond

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Numéro d’urgence 112 – экстренный номер 112 (ekstrény nomière)

Premiers secours – первая помощь (pervaïa pomachtch)

Formation aux gestes de premiers secours – обучение навыкам / приёмам первой помощи (abouchénié navykam / priiomame pervoï pomachtchi)

Assistance aux victimes – оказание первой помощи пострадавшим (akazanié pervoï pomachtchi pastradavchime)

Alerter les secours, donner l’alerte – вызывать экстренные службы (vyzyvat’ ekstrényïe sloujpy)

Position latérale de sécurité (PLS) – устойчивое боковое положение (oustoïtchivoïé bakavoïé palajénie)

Malaise – недомогание (nidamaganié)

Perte de connaissance – обморок (obmarake)

Convulsion – конвульсия (kanvoulsia)

Brûlure cutanée – кожный ожог (kojny ajoke)

Brûlure occulaire – ожог глаза (ajoke glaza)

Brûlure interne – ожог внутренних органов (ajoke vnoutrénikh organov)

Plaie – рана (rana)

Noyade – утопление (outaplénié)

Gelure – обморожениe, отморожение (abmarajénié, otmarajénie)

Hypothermie – гипотермия, переохлаждение (guipatermia, piriakhlajdénie)

Arrêt cardio-respiratoire – остановка седца (astanofka sertsa)

Défibrillateur automatique externe – наружный автоматический дефибриллятор (naroujny avtamatitcheski difibriliatore)

Réanimation cardio-respiratoire – сердечно-лёгочная реанимация (sirdietchno-liogatchnaïa rianimatsia)

Massage cardiaque – непрямой массаж сердца (niprimoï massaсhe sierdtsa)

Ventilation artificielle – искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) (iskoustvénaïa ventiliatsiia liokhkikh – IVL)

Bouche à bouche – искусственное дыхание рот в рот (iskusstvénoïe dykhanié rote v rote)

Bouche à nez – искусственное дыхание рот в нос (iskusstvénoïe dykhanié rote v nosse)

Étouffement – затруднённое дыхание (zatroudnionoïé dykhanié)

Obstruction partielle – частичная закупорка (tchistitchnaïa zakouporka)

Obstruction totale – полная закупорка (polnaïa zakouporka)

Manœuvre de Heimlich – приём Геймлиха (priiome Gueïmlikha)

Hémorragie externe – наружное кровотечение (naroujnié kravatitchénié)

Arrêt d’une hémorragie – остановка кровотечения (astanofka kravatitchénia)

Compression manuelle – давление рукой (davliénié roukoï)

Garrot – жгут (jgoute)

Pose d’un garrot – наложение жгута (nalajénie jgouta)

Saignement de nez – носовое кровотечение (nassavoïé kravatitchénié)

Intoxication alimentaire – пищевое отравление (pichtchivoïé atravliénié)

Lavage d’estomac – промывание желудка (pramyvanié jiloutka)

Traumatisme – травма (travma)

Traumatisme cranien – травма головы, сотрясение мозга (travma galavy, satrissénie mozga)

Attelle – шина

Pose d’attelles – наложение шин (nalajénie chine)

Comment le russe sonne-t-il aux oreilles des étrangers ? Trouvez la réponse en suivant ce lien.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.