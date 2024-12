Que signifie l’expression russe «amener au monastère»?

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Il existe plusieurs versions de l’origine de cette expression. Selon l’une d’elles, les personnes qui traversaient de grandes difficultés dans la vie pouvaient prendre la tonsure monastique. Ainsi, elles n’avaient pas à lutter contre les problèmes du monde, mais bénéficiaient d’un toit au-dessus de leur tête et d’un moyen de subsistance.

L’exil dans un monastère comme punition était par ailleurs utilisé pour les courtisans indésirables et même pour les épouses des monarques. Les mendiants recueillaient également l’aumône en ces lieux sacrés – c’est ainsi que la vie, parfois cruelle, amenait au monastère !

En outre, pendant les guerres, les monastères devenaient des forteresses. Des agents y attiraient les envahisseurs par la ruse – ils avaient peu de chance de gagner dans une telle bataille. Il n’est donc pas étonnant que « amener au monastère » (подвести под монастырь, padvisti pod manastyr’) signifie aujourd’hui « jouer un mauvais tour ».

