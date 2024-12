Que signifie l’expression russe «comme de l’eau sur une oie»?

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Le fait est que les plumes des oies sont recouvertes d’une couche de graisse spéciale qui repousse l’eau. C’est pourquoi elles ont beau barboter dans les flots, elles reviennent toujours sèches sur le rivage.

Dans la pièce Le Mariage du célèbre écrivain russe Nicolas Gogol, l’ami du personnage principal est mécontent de son indécision : tantôt Podkolessine souhaite en effet se marier, tantôt il ne le désire plus, faire sa demande en mariage à sa potentielle fiancée… ou non. Et il reste indifférent à toutes les exhortations. « Et voilà qui est vexant : il est parti et se moque de tout ; ça lui glisse comme de l’eau sur une oie ! Voilà qui est insupportable ! Il va arriver chez lui, s’étendre et fumer tranquillement sa pipe. Quelle horrible créature ! », s’indigne ainsi Kotchkariov.

