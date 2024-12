Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des visas

Russia Beyond

Étape importante pour découvrir la Russie, la demande et l’obtention d’un visa est souvent source de stress. Afin de faciliter cette démarche, nous vous proposons donc une utile liste lexicale portant sur ce thème.

Visa – виза (viza)

Passeport – паспорт (passparte)

Faire une demande de visa – подать заявку на визу (padat’ zaïavkou na vizou)

Ambassade – посольство (passol’stva)

Consulat – консульство (konsoul’stva)

Formulaire – анкета (ankiéta)

Photographie d'identité – фотография на документы (fatagrafia na dakoumiènty)

Frais de visa – визовый сбор (vizavy sbor)

Prise de rendez-vous – запись на приём (zapiss’ na priom)

Entretien – собеседование (sabissiédavanié)

Document justificatif – подтверждающий документ (padtvirjdaïouchi dakoumiènt)

Lettre d'invitation – приглашение (priglachénié)

Preuve de ressources – подтверждение доходов (padtvirjdiénié dakhodaf)

Assurance voyage – туристическая страховка (touristitchiskaïa strakhovka)

Réservation d'hôtel – бронь гостиницы (bron’ gastinitsy)

Billet d'avion – авиабилет (aviabilièt)

Validité – срок действия (srok diéïstvia)

Refus de visa – отказ в визе (atkaz v vizié)

Délivrance – выдача визы (vydatcha vizy)

Type de visa – тип визы (tip vizy)

Visa électronique – электронная виза (èliktronnaïa viza)

Visa touristique – туристическая виза (touristitchiskaïa viza)

Visa d'affaires – деловая виза (dilavaïa viza)

Visa de travail – рабочая виза (rabotchaïa viza)

Visa étudiant – студенческая виза (stoudièntchiskaïa viza)

Dossier – пакет документов (pakièt dakoumièntaf)

Dépôt des documents – подача документов (padatcha dakoumièntaf)

Délais de traitement – срок рассмотрения (srok rassmatriénia)

Visa multiple – многократная виза (mnagakratnaïa viza)

Visa à entrée unique – однократная виза (adnakratnaïa viza)

Prolongation de visa – продление визы (pradliénié vizy)

Visa expiré – истёкшая виза (istiokchaïa viza)

