Avant 1918, les distances en Russie étaient mesurées non pas en kilomètres, mais en verstes. Une verste contenait 500 sagènes, soit l’équivalent de 1 066,8 mètres. Sur les routes, pour que les voyageurs sachent combien il leur restait à parcourir jusqu’à leur destination, des poteaux de verstes étaient installés. Pour faire plus court, l’on appelait d’ailleurs également ces indicateurs « verstes ».

La route allant de Moscou, plus exactement de l’avant-poste de Kalouga (là où se trouve l’actuelle place Gagarine), à la résidence du tsar Alexis Ier à Kolomenskoïé, était jalonnée de tels poteaux. Les piliers de pierre servant de base y étaient revêtus de marbre et décorés d’aigles. Ils se distinguaient également des verstes habituelles par leur taille : ils étaient beaucoup plus hauts que les poteaux de signalisation habituels. D’où l’expression « verste de Kolomenskoïé » (верста коломенская, virsta kalominskaïa). Au fil du temps, c’est ainsi que l’on a commencé à parler des personnes minces et très grandes.

Palais de Kolomenskoïé Domaine public Domaine public

Dans le roman Pierre le Grand d’Alexis Tolstoï, même l’empereur, qui se distinguait par sa grande taille, en a fait les frais : « Il avait déjà quinze ans. Il s’étirait en verste de Kolomenskoïé ».

D’ailleurs, c’est sous Pierre le Grand que l’on a commencé à installer des poteaux de verste pour indiquer la distance lors de la construction des routes. Sous Alexandre Ier, l’on s’est ensuite mis à les peindre avec des bandes obliques, de sorte que même par mauvais temps, il était possible de les distinguer.

