Сhansons russes traduites: «Un Véritable Ami» / «Настоящий друг»

Kira Lisitskaïa (Photo: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press; Marta Lubyanikova/Belarusfilm, 1975)

Chaque Russe né après 1975 connaît cette chanson depuis l’enfance. Elle définit exactement ce qu’est l’amitié et célèbre la fidélité qui lie les amis.

En 1975, les petits Soviétiques découvrirent sur leurs écrans de télévision le dessin d’animation de marionnettes Timka et Dimka. L’histoire de ces deux amis, un chaton et ours en peluche, toucha immédiatement les enfants. Les chansons qu’on y entend ne sont pas pour rien dans le succès de ce dessin animé de dix minutes.

« Настоящий друг » - UnVéritableAmi

Дружба крепкая не сломается,

Не расклеится от дождей и вьюг.

Une solide amitié ne peut se briser,

Ne peut céder sous les assauts des pluies et des vents.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит -

Вот что значит настоящий верный друг.

Vos amis ne vous abandonnent pas dans le malheur, ils ne vous demandent rien en retour.

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит -

Вот что значит настоящий верный друг.

Vos amis ne vous abandonnent pas dans le malheur, ils ne vous demandent rien en retour.

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

Мы поссоримся и помиримся,

"Не разлить водой", – шутят все вокруг.

Nous nous disputons et nous réconcilions,

Ils sont inséparables, dit-on autour de nous.

В полдень или в полночь друг придёт на помощь -

Вот что значит настоящий верный друг.

À midi ou à minuit, vous amis vous secourent

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

В полдень или в полночь друг придёт на помощь -

Вот что значит настоящий верный друг.

À midi ou à minuit, vous amis vous secourent

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

Друг всегда меня сможет выручить,

Если что-нибудь приключится вдруг.

Mes amis m’aideront toujours

Si quelque chose m’arrive soudain.

Нужным быть кому-то в трудную минуту -

Вот что значит настоящий верный друг.

Être là dans les minutes difficiles,

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

Нужным быть кому-то в трудную минуту -

Вот что значит настоящий верный друг.

Être là dans les minutes difficiles,

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

Нужным быть кому-то в трудную минуту -

Вот что значит настоящий верный друг.

Être là dans les minutes difficiles,

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

Нужным быть кому-то в трудную минуту -

Вот что значит настоящий верный друг.

Être là dans les minutes difficiles,

Voilà ce que font les amis véritables et fidèles.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.