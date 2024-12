Les étudiants africains toujours plus séduits par les universités de Russie

Russia Beyond

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

14 000, c’est le nombre de candidatures émises depuis le continent africain en vue d’intégrer gratuitement (ce qui ne tient donc pas compte des personnes étudiant dans le pays à leurs propres frais) un établissement d’enseignement supérieur en Russie pour l’année scolaire en cours, relaie le journal Izvestia, informé par Rossotroudnitchestvo, agence fédérale en charge de la coopération internationale.

À ce titre, ce sont les étudiants d’Algérie, d’Angola, d’Égypte, du Mali et du Tchad qui figurent en tête des demandeurs, tandis que les filières les plus visées sont la médecine, l’économie et le génie logiciel. Le nombre de places disponibles, financées par l’État russe, était alors de 1 pour 2,7 prétendants.

Lire aussi ; Pourquoi une véritable princesse africaine vit-elle en Russie depuis dix-sept ans?

Par ailleurs, en octobre, a débuté la première étape de sélection pour l’année universitaire 2025-2026. Or, les quotas accordés aux pays africains s’avèrent en légère hausse, passant de 4 700 places à 4 800. « L’augmentation annuelle des places par quotas pour les pays d’Afrique témoigne de l’intérêt des candidats étrangers pour l’obtention d’une formation russe », a à cet égard commenté le ministère de l’Éducation et de la Science de Russie, cité par Izvestia.

Pour illustrer ce phénomène, l’Université moscovite de l’Amitié des peuples, souvent privilégiée par les étudiants étrangers, a annoncé avoir enregistré cette année une hausse significative du nombre de ressortissants africains au sein de ses murs : 733, soit 205 de plus qu’en 2023.

Dans cet autre article, découvrez les dix meilleures universités de Russie en 2024.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.