Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème de la patinoire

Patinoire – каток (katok)

Patins à glace – коньки (kan’ki)

Glace – лёд (liod)

Patiner – кататься на коньках (katat’sia na kan’kakh)

Patinage artistique – фигурное катание (figournaïa kataniya)

Patinage de vitesse – конькобежный спорт (kan’kabejny sport)

Hockey sur glace – хоккей на льду (khakeï na l’dou)

Piste de glace – ледовая дорожка (lidovaïa darojka)

Location de patins – прокат коньков (prakat kan'kov)

Lame (de patin) – лезвие (lezviya)

Chaussures de patin – фигурные ботинки (figournye batinki)

Saut – прыжок (pryjok)

Surfaceuse – заливочная машина (zalivatchnaïa machyna)

Gants – перчатки (pirtchatki)

Bonnet - шапка (chapka)

Chute – падение (padenie)

Tomber – падать/упасть (padat’/oupast)

Glissant – скользкий (skol’ski)

