Chansons russes traduites: «De la Volga à l’Enisseï» / «От Волги до Енисея» 

Cette chanson du groupe Lioubè est une déclaration d’amour enjouée et entraînante à la Russie.

Lioubè est un groupe célèbre pour ses chansons dont les mélodies rappellent celles d’airs folkloriques russes. Cette composition de 2005 n’est pas une exception dans son répertoire et fait une place de choix à l’accordéon et à la balalaïka. On dirait que chantent de véritables Cosaques. Dans le refrain, le nom « Russie » n’est pas prononcé comme en russe moderne « Rossiia » mais « Rasséia » pour faire penser à un chant folklorique ancien.

« ОтВолгидоЕнисея » – « De la Volga à l’Enisseï »

От Волги до Енисея

Леса, косогоры, да степи

Рассея, моя ты Рассея

От Волги и до Енисея

Рассея…

De la Volga à l’Enisseï,

Les forêts, les coteaux et les steppes

De la Russie, de ma Russie,

De la Volga à l’Enisseï,

La Russie

По дороге ночной гармонь заливается

Девки ходят гурьбой, милым улыбаются

La nuit, on entend jouer un accordéon sur le chemin,

Des filles en nombre y avancent, souriant à de beaux garçons.

Ночь такая замечательная рядом с тобой

Песня русская мечтательная льётся рекой

La nuit qui t’enveloppe est si belle,

Une chanson russe qui invite à la méditation coule telle une rivière.

От Волги до Енисея

Ногами не счесть километры

Рассея, моя Рассея

От Волги и до Енисея

De la Volga à l’Enisseï,

À pied, on ne peut compter les kilomètres.

Russie, ô ma Russie,

De la Volga à l’Enisseï.

От Волги до Енисея

Ногами не счесть километры

Рассея, моя Рассея

От Волги и до Енисея

Рассея…

De la Volga à l’Enisseï,

À pied, on ne peut compter les kilomètres.

Russie, ô ma Russie,

De la Volga à l’Enisseï.

La Russie...

Гармонист молодой от души старается

Над речной волной здорово играется

L’accordéoniste joue de son mieux,

Il joue à merveille au-dessus de l’onde sur le fleuve.

Сторона моя родная, Русь бревенчатая

Песня звонкая, шальная, с грустью венчанная

Mon pays natal, ma Russie faite de rondins,

Chanson sonore, débridée et couronnée de tristesse.

От Волги до Енисея

Ногами не счесть километры

Рассея, моя Рассея

От Волги и до Енисея

De la Volga à l’Enisseï,

À pied, on ne peut compter les kilomètres.

Russie, ô ma Russie,

De la Volga à l’Enisseï.

От Волги до Енисея

Ногами не счесть километры

Рассея, моя Рассея

От Волги и до Енисея

Рассея…

De la Volga à l’Enisseï,

À pied, on ne peut compter les kilomètres.

Russie, ô ma Russie,

De la Volga à l’Enisseï.

La Russie...

От Волги до Енисея

Леса, косогоры, да степи

Рассея, моя ты Рассея

От Волги и до Енисея

Рассея…

De la Volga à l’Enisseï,

À pied, on ne peut compter les kilomètres.

Russie, ô ma Russie,

De la Volga à l’Enisseï.

La Russie...

