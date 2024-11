Alphabet touristique de Russie: K comme Kamtchatka

Russia Beyond

Apprenez la lettre K et partez à la découverte de cette péninsule connue pour ses volcans et geysers ainsi que pour son étonnante nature intacte.

Au Kamtchatka, l’on dénombre 300 volcans dormants et 30 autres actifs. L’on y trouve même une plage, celle de Khalaktyr, avec du sable volcanique noir. Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la région, est entourée de trois volcans : l’Avatcha, le Koriaka et le Kozielski. Les habitants locaux les appellent volcans « domestiques » et s’y rendent en randonnées ou pour faire du ski.

Quant aux geysers et aux eaux thermales, au Kamtchatka, ils riment non seulement avec détente, mais constituent aussi une source d’énergie alternative.

Le lac Kourile, dans le sud de la péninsule, est classé réserve naturelle et monument national. Il est connu pour la forte concentration d'ours dans ses alentours, notamment pendant le frai.

