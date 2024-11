Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des gadgets électroniques

Russia Beyond

Ils font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien et savoir les nommer vous sera forcément nécessaire si vous vous rendez en Russie. Par conséquent, efforcez-vous de conserver cette liste lexicale dans un coin de votre tête, elle s’avèrera utile un jour ou l’autre!

Console de jeu – игровая приставка (igravaïa pristavka)

Téléphone – телефон (tilifone)

Smartphone – смартфон (smartfone)

Ordinateur – компьютер (kampiouteur)

Ordinateur portable – ноутбук (nooutbouk)

Tablette – планшет (planchète)

Lecteur – плеер (pliéeur)

Téléviseur – телевизор (tilivizor)

Appareil photo – фотоаппарат (fotaapparat)

Casque audio/écouteurs – наушники (naouchniki)

Écouteurs sans fil - беспроводные наушники (bispravadnyé naouchniki)

Montre connectée - умные часы (oumnyé tchissy)

Clavier – клавиатура (klaviatoura)

Souris – мышь (mych’)

Imprimante – принтер (printeur)

Scanner – сканер (skanir)

Webcam - веб-камера (vèb-kamira)

Écran tactile - сенсорный экран (siènsarny èkrane)

Disque dur externe – внешний жёсткий диск (vniéchni jostki disk)

Clé USB – флешка (flièchka)

Drone – дрон (drone)

Chargeur – зарядка (zariadka)

Batterie externe – повербанк (pavèrbank)

Adaptateur – адаптер (adapteur)

Projecteur – проектор (praïèktar)

Microphone – микрофон (mikrafone)

Enceinte intelligente – умная колонка (oumnaïa kalonka)

