Sept proverbes russes sur les loups

La Russie est le pays qui a la plus grande population de loups. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que ces habitants des forêts à l’abondante fourrure grise fassent l’objet de tant de proverbes russes.

Qui craint le loup ne s’aventure pas en forêt / Волков бояться – в лес не ходить

C’est un proverbe très connu. Le sens en est que celui à qui les difficultés font peur ne parvient à rien. Dans la vie, il faut savoir se montrer audacieux et prendre des risques, car on n’a rien sans rien. La sagesse populaire russe dit aussi : « qui ne risque rien ne boit pas de champagne ».

Le travail n’est pas un loup, il ne retournera pas en forêt / Работа не волк, в лес не убежит

La tâche qui demande des efforts ne s’accomplit jamais d’elle-même. C’est pourquoi on peut prendre son temps pour la remplir. Ce proverbe est la devise de ceux qui procrastinent. Il est devenu très populaire après la sortie du film Opération Y ou Autres Aventures de Chourik. Un fauteur de troubles à l’ordre public condamné à des travaux d’intérêt collectif qui faisait preuve de paresse se l’entendait dire.

Même un loup bien nourri regarde vers la forêt / Как волка ни корми, все в лес глядит

Une fois encore, la forêt désigne ici le milieu naturel du loup. Ce proverbe signifie qu’il est difficile de se débarrasser de ses vieilles habitudes ou qu’il est impossible de refaire l’éducation de quelqu’un. Chassez le naturel, il revient au galop !

Et les loups sont rassasiés et les brebis sont entières / И волки сыты, и овцы целы

Voilà ce que l’on peut dire lorsque les deux parties d’une discussion, d’un contrat sont gagnantes, donc satisfaites.

Même recouvert d’une peau de mouton, un loup reste un loup / Волк и в овечьей шкуре не укроется

Il faut comprendre ici que la véritable nature de l’homme, aussi profondément enfouie ou cachée soit-elle, ressort toujours. L’expression « un loup dans une peau de mouton » désigne un homme dangereux qui essaie de se faire passer pour un ange. On dit aussi de lui que « les démons vivent dans les eaux calmes », version russe de la sagesse populaire française de « se méfier de l’eau qui dort ».

Ce sont ses pattes qui nourrissent le loup / Волка ноги кормят

Les loups peuvent parcourir d’énormes distances sans se fatiguer. Cette expression fait comprendre qu’il faut agir si l’on veut obtenir un résultat. En d’autres termes, aide-toi et le ciel t’aidera. Si l’on veut gagner de l’argent, il faut travailler et non rêver.

Les loups ne se mangent pas entre eux / Волк волка не съест

Autrement dit, les gens qui partagent des valeurs communes (souvent négatives) ne cherchent pas à se nuire.

