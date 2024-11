Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème du déménagement

Russia Beyond

Ça y est, vous êtes enfin dans les cartons pour emménager à Moscou ou, au contraire, êtes déjà à l’étape supérieure et envisagez de quitter votre appartement moscovite pour rejoindre votre datcha en Sibérie? Dans tous les cas, cette liste lexicale devrait vous épargner quelques maux de tête.

Déménagement – переезд (pirièzd)

Carton – коробка (karobka)

Emballer – упаковывать/упаковать (oupakovyvat’/oupakavat’)

Déballer – распаковывать/распаковать (raspakovyvat’/raspakavat’)

Meuble – мебель (miébil’)

Louer un camion – арендовать грузовик (arindavat’ grouzavik)

Chargement – погрузка (pagrouzka)

Déchargement – разгрузка (razgrouzka)

Adresse – адрес (adriss)

Logement – жильё (jilio)

Contrat de location – договор аренды (dagavor arièndy)

Agence immobilière – агентство недвижимости (aguièntstva nidvijimosti)

Fourgon – фургон (fourgone)

Déménageur – грузчик (grouchtchik)

Ruban adhésif – клейкая лента (klièïkaïa liènta, ou simplement скотч, scotch, comme en français)

Papier bulle – пузырчатая плёнка (pouzyrtchataïa plionka)

Étiquette – этикетка (ètikiètka)

Remorque – прицеп (pritsèp)

