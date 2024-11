Que signifie l’expression russe «orphelin de Kazan»?

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Selon une version en effet, lorsque les troupes d’Ivan le Terrible ont conquis Kazan en 1552, de nombreux enfants de la ville se sont retrouvés orphelins. Ils ont alors été placés dans des familles de boyards et de paysans et appelés avec empathie « orphelins de Kazan ». Cependant, la situation a immédiatement été exploitée par de jeunes escrocs, qui ont commencé à se faire passer eux aussi pour des bambins sans parents.

Il existe une autre version, également liée à la conquête du Khanat de Kazan. Les mourza (princes) vaincus, dans l’espoir de préserver leurs richesses et de se rapprocher de la cour du tsar, auraient essayé de se comporter le plus modestement possible et embrassé l’orthodoxie. C’est pour cette raison qu’ils auraient été surnommés, sur le ton de la plaisanterie, « orphelins de Kazan ».

Dans cet autre article, découvrez le sens de l’expression russe «tout n’est pas Maslenitsa pour un chat».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.