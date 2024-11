Déclinaison du prénom Alexandre en russe

Des lecteurs m’ont demandé comment résonne en russe le prénom Alex et quels sont les diminutifs employés.

Tout d’abord, le prénom Александр (Alexandre) est très populaire en Russie, tout comme la version féminine : Александра (Alexandra).

Lors de la communication informelle, sera le plus souvent utilisé le diminutif Саша (Sacha), valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Une version encore moins formelle est Саня (Sania) pour les hommes et Санечка (Sanitchla) pour les représentantes de la gent féminine. Une version plus affective, convenant aux deux, est Сашенька (Sachin'ka).

Une version désuète, mais que l’on peut encore entendre, est Шура (Choura). Elle convient également aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

