Chansons russes traduites: «Une étoile nommée Soleil»/«Звезда по имени Солнце»

Звезда по имени Солнце

Une étoile nommée Soleil

Белый снег, серый лёд

На растрескавшейся земле

Одеялом лоскутным на ней

Город в дорожной петле

А над городом плывут облака

Закрывая небесный свет

А над городом жёлтый дым

Городу две тысячи лет

Прожитых под светом

Звезды по имени Солнце

Neige blanche, glace grise

Sur la terre gercée

En couverture rapiécée sur elle

La ville en maille routière

Et au-dessus de la ville voguent les nuages

Obstruant la lumière céleste

Et au-dessus de la ville une fumée jaune

La ville a deux-mille ans

Vécus sous la lumière

De l’étoile nommée Soleil

И две тысячи лет война

Война без особых причин

Война дело молодых

Лекарство против морщин

Красная-красная кровь

Через час уже просто земля

Через два — на ней цветы и трава

Через три — она снова жива

И согрета лучами

Звезды по имени Солнце

Et deux-mille ans une guerre

Une guerre sans raison particulière

La guerre est une affaire de jeunes

Un remède contre les rides

Un sang rouge-rouge

Dans une heure de la simple terre déjà

Dans deux – sur elle fleurs et herbe

Dans trois – elle est à nouveau vivante

Et réchauffée par les rayons

De l’étoile nommée Soleil

И мы знаем, что так было всегда

Что судьбою больше любим

Кто живёт по законам другим

И кому умирать молодым

Он не помнит слово «да» и слово «нет»

Он не помнит ни чинов, ни имён

И способен дотянуться до звёзд

Не считая, что это сон

И упасть опалённым

Звездой по имени Солнце

Et nous savons qu’il en a toujours été ainsi

Que le destin aime plus celui

Qui vit selon d’autres lois

Et celui qui est voué à mourir jeune

Il ne se souvient pas du mot « oui » et du mot « non »

Il ne se souvient ni des titres, ni des prénoms

Et est libre d’atteindre les étoiles

Sans considérer que c’est un rêve

Et de tomber flambé

Par l’étoile nommée Soleil

