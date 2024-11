Salekhard résumée en trois mots

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Stèle 66e parallèle (Стела «66-я параллель»/Stiélla chistdissiat chistaïa parralièl’)

Ce monument rend hommage à l’emplacement unique de Salekhard au passage même du cercle polaire arctique. Le soir, un éclairage scintillant de différentes couleurs s’allume, faisant écho aux aurores boréales.

Ce fort a été fondé en 1595 pour devenir l’un des premiers en Sibérie et jeter, à l’avenir, les bases de la ville de Salekhard. Au début du XIXe siècle, il a été jugé comme inopportun et détruit. Ce n’est qu’en 1992 qu’il sera reconstruit en conformité avec l’ancienne technique, qui ne prévoyait l’usage d’aucun clou.

Mammouth Mitia (Мамонт «Митя»/Mamant Mitia)

Aux temps préhistoriques, des mammouths ont habité ces lieux. De nos jours, une statue de l’un de ces géants a été installée dans la ville. L’animal artificiel a reçu le nom de Mitia, diminutif de Dmitri. Quand la nuit tombe, ses défenses s’illuminent et, à l’approche du Nouvel An, l’on l’habille d’un costume de Père Gel (Père Noël russe) à sa mesure.

