Comment comprendre l’expression russe «sortir les babylones»?

Si vous entendez en russe «Eh beh, quelles babylones il sort», cela fait très probablement référence à un individu en état d’ébriété. C’est en effet ce que l’on dit d’une personne éméchée qui se dirige vers quelque chose d’une démarche instable et chancelante.

Ses jambes dessinent en effet des circonvolutions, d’où cette expression, puisque « babylone » en russe est un terme employé pour décrire ces motifs sinueux. L’expression a toutefois un second sens. Par exemple, dans le dictionnaire explicatif de la langue russe de Vladimir Dahl, « sortir les babylones » (выводить вавилоны, vyvadit’ vavilony) signifie écrire de manière irrégulière, avec des lignes « dansantes ».

L’adjectif « вавилонистый » (vavilonisty, babylonien) a quant a lui commencé à être utilisé dans les cas où l’on voulait parler de quelque chose de confus, de tortueux. Par exemple, les routes ou les rivières sinueuses étaient qualifiées de babyloniennes.

