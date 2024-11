Comment interpréter l’expression russe «la doublure de l’affaire»?

Russia Beyond (Domaine public)

La «doublure de l’affaire» (подоплёка дела, padaplioka diéla) est la véritable raison de quelque chose, cachée ou non évidente pour tout le monde.

Autrefois, la « padaplioka » était la doublure d’une chemise de paysan, qui couvrait la poitrine et le dos. Elle n’était pas visible, seul le propriétaire savait qu’il y avait une autre couche de tissu sur l’envers. L’on pouvait donc dire : « Mon chagrin est connu seulement de ma poitrine et ma doublure ». Des documents ou de l’argent pouvaient également y être cousus pour éviter qu’ils ne soient volés.

Au fil du temps, le mot « подоплёка » a commencé à être utilisé au sens figuré. Il en est venu à signifier quelque chose de caché aux yeux du plus grand nombre, les dessous d’un événement ou d’une affaire.

