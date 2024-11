Blagovechtchensk résumée en trois mots

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quai de l’Amour (Набережная Амура/Nabiriéjnaïa Amoura)

Igor Ageïenko/Sputnik Igor Ageïenko/Sputnik

S’étendant sur 6,3 km, elle est longée de cafés, restaurants et hôtels et abrite des zones de loisirs et de divertissements. Toutefois, son principal atout est une vue imprenable sur la ville chinoise de Heihe, située sur l’autre rive.

Arc de Triomphe (Триумфальная арка/Trioumfalnaïa arka)

DuKai photographer/Getty Images DuKai photographer/Getty Images

L’arc en question y a été bâti à l’occasion de l’arrivée en ville en 1891 de l’héritier du trône, le tsarévitch Nicolas Alexandrovitch. Après la Révolution d’octobre, il a d’abord été rebaptisé en l’honneur de la Cinquième armée du Drapeau rouge, puis, en 1936, détruit. Le monument n’a été reconstruit qu’en 2003-2005.

Nikolaï Mouraviev-Amourski

PROMT8/Getty Images PROMT8/Getty Images

Grâce à ce gouverneur général de la Sibérie orientale, la Mandchourie russe (Priamourié) et le Primorié ont été rattachés à la Russie. C’est lui qui a fondé la ville de Blagovechtchensk et cette dernière abrite à ce jour plusieurs monuments dédiés à sa personne.

