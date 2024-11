Que cache l’expression russe «le cheval ne s’est pas vautré»?

À propos d’une affaire qui n’a pas encore été abordée, l’on peut dire: «Конь не валялся» (kogn nié valialsia, Le cheval ne s’est pas vautré). Il existe plusieurs versions de l’origine de cette expression, et toutes ne sont pas liées aux chevaux.

L’on suppose que cette référence équestre serait apparue en raison de la tradition des paysans qui, avant le début des travaux aux champs, donnaient aux chevaux la possibilité de s’allonger sur le sol. Ainsi, une croûte de boue se formait sur leur dos, ce qui les protégeait des insectes.

Toutefois, il existe une explication plus prosaïque, et les chevaux n’y sont pour rien. Il s’agirait des bottes en feutre, que l’on commençait à feutrer à partir de la pointe du pied, ou, comme on l’appelait, à partir du « kon ». C’était également le nom de la base en feutre de ces chaussures. Par conséquent, si une personne n’avait pas encore commencé à travailler sur une nouvelle paire, cela signifiait que le « kon » n’avait pas encore été feutré. Au fil du temps, un signe doux « ь » a été ajouté au mot, ce qui a donné « конь » (kogn, cheval).

