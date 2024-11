Quel est le sens de l’expression russe «Et Vasska écoute et mange»?

Si quelqu’un fait une entorse à sa ligne de conduite et ne réagit pas aux commentaires et aux critiques des autres, l’on dira de lui: «Et Vasska écoute et mange» (A Васька слушает да ест, a vass’ka slouchaïète da ièst). Cela signifie que cette personne est insensible à une opposition trop molle et qu’elle continue malgré cette dernière ce qu’elle a commencé.