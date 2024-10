Comment comprendre l’expression russe «plus silencieux que l’eau, plus bas que l’herbe»?

«Qu’est-ce qu’il a à être plus silencieux que l’eau, plus bas que l’herbe?» (тише воды, ниже травы – tiché vady, vyché travy). Si l’on vous a posé cette question, ne vous inquiétez pas : personne ne s’apprête à mesurer le bruit de la rivière la plus proche ou à chercher à savoir si la pelouse est bien tondue.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il est en réalité question de quelqu’un qui a impressionné par sa douceur et sa modestie. Par exemple, dans le roman Dans les montagnes de Pavel Melnikov-Petcherski, les employés du personnage principal sont décrits de la manière suivante. « En d’autres temps, les employés de Mark Danilytch étaient tous plus tapageurs les uns que les autres, et maintenant, du premier au dernier, ils sont plus silencieux que l’eau, plus bas que l’herbe, marchant comme une tanche sur le fond, sans troubler l’eau ».

Par ailleurs, un personnage du roman La Falaise d’Ivan Gontcharov dévoile son amour à sa bien-aimée : « Si vous partagez mon amour, je resterai ici, je vivrai plus silencieusement que l’eau, plus bas que l’herbe... je ferai ce que vous voulez... Quoi d’autre ? Ou... nous partirons ensemble ! ».

Dans cet autre article, découvrez le sens de l’expression russe «Comme dans le sein du Christ».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.