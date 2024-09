Chansons russes traduites: «Подмосковные вечера»/«Les Nuits de Moscou»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette chanson composée en 1956 faisait partie de l’accompagnement sonore d’un documentaire consacré à la compétition sportive soviétique appelée « Spartiakades ». Elle a très vite conquis le public et été récompensée de plusieurs prix. S’il a la qualité d’être court et lyrique, son titre en français n’est pas une traduction fidèle. Dans cette chanson, il est en réalité question de soirées dans les environs de Moscou.

« Подмосковныевечера » – « Les Nuits de Moscou »

Не слышны в саду даже шорохи,

Всё здесь замерло до утра.

Eсли б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера.

Eсли б знали вы, как мне дороги

Подмосковныевечера.

Pas le moindre bruissement dans le jardin

Tout s’y est figé jusqu’au matin.

Si vous saviez comme me sont chères

Les soirées près de Moscou

Si vous saviez comme me sont chères

Les soirées près de Moscou

Речка движется и не движется,

Вся из лунного серебра.

Песня слышится и не слышится

В эти тихие вечера.

Песня слышится и не слышится

Вэтитихиевечера.

La rivière coule et ne coule pas,

Elle est de la couleur argentée de la lune.

On entend une chanson et on ne l’entend plus

Lors de ces calmes soirées.

On entend une chanson et on ne l’entend plus

Lors de ces calmes soirées.

Что ж бы, милая, смотришь искоса,

Низко голову наклоня?

Трудно высказать и не высказать

Всё, что на сердце у меня.

Трудно высказать и не высказать

Всё, что на сердце у меня.

Ma chérie, pourquoi regardes-tu ailleurs

En ayant penché bas la tête ?

Il est dur de te dire et de ne pas te dire

Tout ce que mon cœur ressent pour toi.

Il est dur de te dire et de ne pas te dire

Tout ce que mon cœur ressent pour toi.

А рассвет уже всё заметнее.

Так, пожалуйста, будь добра.

Не забудь и ты эти летние

Подмосковные вечера.

Не забудь и ты эти летние

Подмосковные вечера.

L’aurore se dessine déjà,

Alors, s’il te plaît, fais-moi plaisir :

N’oublie pas toi non plus ces estivales

Soirées d’été près de Moscou.

N’oublie pas toi non plus ces estivales

Soirées d’été près de Moscou.

