Alphabet touristique de la Russie: B comme Baïkal

Б - Байкал

Apprenez la lettre « Б » et découvrez les paysages sans pareil de la plus grande réserve d’eau douce liquide de la planète.

Il contient 1/5 des réserves en eau douce de notre planète et est habité par des centaines de plantes et d’animaux endémiques, dont le phoque de Sibérie et l’esturgeon sibérien.

Le légendaire chemin de fer Circum-Baïkal longe également la côte sud du lac. Si le voyage ne dure que cinq heures, l’on vous garantit qu’il restera gravé à jamais dans votre mémoire.

