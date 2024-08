Cours de russe: comment peut varier un prénom

Aujourd'hui, l’on vous propose de découvrir comment peut varier le nom d’une personne en fonction de plusieurs critères, dont l’âge et la situation. Et l’on a choisi à cette fin l’un des prénoms russes les plus célèbres, Lev.

Государственный музей Л. Н. Толстого; Domaine public Государственный музей Л. Н. Толстого; Domaine public

En Russie, le nom complet est composé du prénom et du patronyme, par exemple : Лев Николаевич (Lev Nikolaïevitch). D’habitude, l’on choisit cette forme lors des situations formelles ou pour s’adresser à un supérieur ou une personne plus âgée, etc.

Quant au prénom, d’habitude, il a plusieurs formes diminutives. Dans le cas de Lev c’est entre autres Лёва (Liova) ou les versions plus affectives Лёвушка (Liovouchka), Лёвонька (Liovon’ka), etc. Le plus souvent, l’on y a recours pour s’adresser aux amis, enfants ou adolescents.

Le patronyme formé du prénom Лев est Львович (L’vovitch) pour les hommes et Львовна (L’vovna) pour les femmes.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les Russes ont besoin de 3 prénoms et comment les utiliser.

