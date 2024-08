Une faculté préparatoire pour les futurs étudiants des universités russes opère désormais en Afrique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Rossotroudnitchestvo, agence russe en charge de la coopération internationale, a procédé, sur le sol africain, à la création d’une faculté préparatoire à destination des étudiants de ce continent nourrissant le souhait d’intégrer des universités de Russie. Cette annonce a été faite par l’institution fédérale sur sa chaîne Telegram.

Pour l’instant, trois pays sont concernés – la Zambie, la Tanzanie et l’Éthiopie –, mais est exprimé le désir d’élargir ce projet à d’autres nations. Cette faculté fonctionne sur la base des Maisons russes déjà présentes sur place.

Par ailleurs, si, à ce jour, la formation proposée se limite aux profils techniques et d’ingénieur, avec des enseignements portant non seulement sur la langue russe, mais aussi sur les mathématiques, la physique et l’informatique, Rossotroudnitchestvo affiche son ambition d’accueillir ultérieurement de futurs spécialistes des sciences humaines et de la médecine.

Une première promotion a d’ores et déjà suivi un cursus s’étalant sur 10 mois, débouchant sur l’obtention d’un certificat à la suite d’un examen. Dès septembre, ils seront ensuite admis en première année dans l’une des quatre universités russes partenaires du projet : l’Université électrotechnique de Saint-Pétersbourg « LETI », l’Université technologique d’État de Moscou « Stankine », ainsi que les Universités fédérales du Nord-Caucase et de l’Oural.

Ils céderont alors leur place, dès l’automne, à une nouvelle vague d’élèves.

À noter qu’une telle opportunité permet aux étudiants d’échapper à l’obligation de suivre une année scolaire de mise à niveau à leur arrivée en Russie, ce qui représente par conséquent une économie à la fois de temps et d’argent.

