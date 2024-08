Alphabet touristique de la Russie: А comme Altaï

Russia Beyond

А - Алтай

Les montagnes de l’Altaï sont l’une des destinations touristiques les plus populaires de Russie.

C’est ici que passe la plus belle route du pays – la route de la Tchouïa – et que coule la pittoresque rivière de haute montagne Katoun, dont la couleur passe de l’azur au gris. L’on y trouve également le mont Beloukha, un lieu sacré pour les Altaïens et le point culminant des montagnes de l’Altaï (4 506 m).

Les trois zones les plus pittoresques sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de « Montagnes dorées de l’Altaï ».

