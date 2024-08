Comment comprendre l’expression russe «la pauvreté est rusée en inventions»?

Ce dicton possède un proche équivalent français et son histoire est notamment liée aux immigrés dans le pays.

Le Vieux carnet de Piotr Viazemski mentionne un certain gentilhomme qui voulait s’enrichir. Après avoir obtenu les documents lui permettant de prendre des chevaux dans les relais, il a commencé à se rendre dans des villages riches mais éloignés des routes principales et à exiger que l’on lui donne des chevaux pour la prochaine étape du voyage. Ou que l’on lui paie une somme d’argent équivalente. En règle générale, il n’y avait pas de chevaux et, après avoir reçu l’argent, l’individu se rendait au village suivant. « L’on dit que la pauvreté est rusée en inventions », notait alors l’auteur.

En outre, dans le dictionnaire de Vladimir Dahl, l’expression « la pauvreté est rusée en inventions » (голь на выдумки хитра, gol’ na vydoumki khitra) est accompagnée d’un commentaire : « à propos des Allemands arrivés ». C’est ainsi que l’on traitait des immigrants (autrefois, en Russie, tous les étrangers étaient appelés « немцы » (nièmtsy), mot désignant une personne muette, c’est-à-dire ne parlant pas russe. Aujourd’hui, ce mot désigne les Allemands) qui arrivaient en Russie et qui, avec beaucoup d’ingéniosité, commençaient une nouvelle vie et fondaient un foyer. Bien que ne disposant pas d’un capital énorme, ils accomplissaient beaucoup de choses.

Depuis lors, le sens de cette expression n’a pas changé : elle désigne une personne qui, même dans des circonstances difficiles, se comporte avec beaucoup d’ingéniosité. Il s’agit donc d’un équivalent à l’expression française « la nécessité est mère d’invention ».

