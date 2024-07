La ville de Toula résumée en trois mots

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pain d’épice (Пряник/Prianik)

Si ce n’est pas la seule ville russe où l’on en produit, les pains d’épice de Toula sont les plus célèbres du pays. Depuis le XVIIe siècle, les pâtissiers locaux n’ont fait que perfectionner le processus de leur fabrication. Pains d’épices aux pommes, prunes, griottes… On en trouve pour tous les goûts.

Samovar (Самовар/Samovar)

« On ne va pas à Toula avec son samovar », dit un célèbre proverbe russe. Et ce n’est point une exagération : vous ne trouverez nulle part ailleurs en Russie d’artisans aussi chevronnés que ceux de Toula pour fabriquer ces étonnantes bouilloires pour préparer le thé. Les samovars de Toula se sont toujours distingués par leurs formes originales, leur qualité et leur durée de vie.

Levcha (Левша/Le Gaucher)

Tous les Russes ont entendu parler de Levcha, ce personnage d’un récit de Nikolaï Leskov qui a ferré les pattes d’une puce. Il illustre non seulement l’habileté des armuriers de Toula, mais est aussi la figure allégorique du talent, de l’ardeur au travail et de la patience du peuple russe.

