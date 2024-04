Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des verbes d’utilisation courante

Nous vous proposons cette semaine vingt-cinq verbes d’utilisation courante en français et en russe. Nous avons choisi des exemples – souvent des citations d’auteurs reconnus – pour illustrer leurs rections et leurs emplois.

ÊTRE

NB 1 : En russe moderne, la copule быть au présent n’est plus exprimée aux deux premières personnes du singulier et du pluriel. Au présent, le verbe быть ne se conjugue plus qu’à la troisième personne du singulier : есть qui, dans le sens de être (et non avoir – voir plus bas) s’utilise pour marquer une emphase.

БЫТЬ

« Ты жива ещё моя старушка, жив и я ».

Tu es encore vivante, ma bonne petite mère. Je le suis, moi aussi. (S. Essénine)

« Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким ».

Je me souvenais de ma mère me souriant lorsque j’étais petit. (A. Platonov)

« Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации ? »

Je vous demande une réponse à précise : quand sera-t-elle prête à fonctionner ? (A. Soljenitsyne)

VERBES DE POSITION

À plat - лежать в / на + Loc. :

Твой портфель лежит на письменном столе.

Ton cartable est sur le bureau.

Debout - стоять в / на + Loc. :

Красная ваза стоит на комоде.

Le vase rouge est sur la commode.

Accroché – висеть в / на + Loc. :

Большая картина висит в гостиной, а маленькая – в прихожей.

Le grand tableau est dans le salon et le petit, dans l’entrée.

NB 2 : Conjugué au futur, le verbe быть sert d’auxiliaire pour la formation du futur proche (l’équivalent du verbe aller en français).

AVOIR

EXPRESSION DE LA POSSESSION : у + Gén. (possesseur) + verbe быть + Nom. (objet possédé)

«У них есть мальчик, но они его прячут…»

Ils ont un garçon mais ils le cachent... (P. Kropotkine)

« У тебя была винтовка, и винтовка была у меня »

Tu avais une carabine et j'avais aussi une carabine. (B. Pilniak)

« Если у вас будет сын, назовите, пожалуйста, Иваном… »

Si vous avez un fils, appelez-vous Ivan, s'il vous plaît… (A. Pristavkine)

NB 1 : Au présent, le verbe быть est conjugué à la 3e personne du singulier, quel soit le nombre de l’objet possédé. Au passé, il s’accorde en genre et en nombre avec l’objet possédé. Au futur, il s’accorde en nombre avec l’objet possédé.

EXPRESSION DE LA POSSESSION : иметь + Acc. / иметься

NB 2 : Cette construction est caractéristique de la langue formelle, voire administrative.

С кем имею честь говорить?

А qui ai-je l'honneur (de parler) ?

В продаже имеются японские ножи.

Nous avons de couteaux japonais (à la vente dans notre magasin).

EXPRESSION DE L’ÂGE : Datif (sujet logique) + numéral + год / года / лет.

Евдокии уже пятнадцать лет.

Eudoxie a déjà 15 ans.

Ему было два года, когда родители развелись.

Il avait 2 ans quand ses parents ont divorcé.

К концу года моему деду будет сто один год.

À la fin de l'année, mon grand-père aura 101 ans.

NB 3 : Dans la construction au présent, le verbe sous-entendu est быть.

VERBES DE POSITION

À plat - лежать в / на + Loc. :

На столе лежит книга.

Il y a un livre sur la table.

Debout - стоить в / на + Loc. :

На полке стоят книги.

Il y a des livres sur l’étagère.

Accroché – висеть в / на + Loc. :

На стене висят часы.

Il a une pendule au mur.

Expressions dont le sens est avoir de envie de : avoir faim, avoir soif (voir plus bas)

VOULOIR / AVOIR ENVIE

NB : Les nuances d’emplois de vouloir et d’avoir envie sont différentes en français et en russe.

ХОТЕТЬ / ЗАХОТЕТЬ + Acc.

Александра хотела новое платье.

Alexandra voulait une nouvelle robe.

Если захочешь шоколадку, попроси у отца.

Si tu veux un chocolat, demande-le à ton père.

ХОТЕТЬ / ЗАХОТЕТЬ + infinitif

« Не хочу учиться, а хочу жениться ».

Je ne veux pas étudier, je veux me marier. (D. Fonvizine)

Мы хотим поблагодарить Вас за оказанную помощь.

Nous voulons vous remercier pour votre aide.

ХОТЕТЬ / ЗАХОТЕТЬ + subordonnée conjonctive

Татьяна хочет, чтобы дети учились хорошо.

Tatiana veut que ses enfants travaillent bien (à l’école).

«Не хотела, чтобы я в последний раз обнял её... »

Elle ne voulait pas que je l'embrasse une dernière fois ... (N. Karamzine)

ХОТЕТЬСЯ / ЗАХОТЕТЬСЯ (constructions impersonnelles au datif)

Мне хочется пить.

J’ai soif.

Григорию хотелось увидеть Москву.

Gregori voulait voir Moscou.

CONSTRUCTIONS IMPERSONNELLES À L’ACCUSATIF

Меня подташнивает.

J’ai envie de vomir (j’ai mal au cœur).

POUVOIR

МОЧЬ

Он для Вас ничего не может.

Il ne peut rien pour vous.

Не могли ли бы Вы передать мне соль?

Pourriez-vous me passer le sel ?

МОЖНО + proposition dont le verbe principal est perfectif.

Можно я спрошу?

Je peux demander …

МОЖНО (construction impersonnelle au datif)

Можно (мне)?

Je peux ? Vous permettez ?

Можно мне позвонить?

Puis-je utiliser votre téléphone ?

NB : Ces deux constructions, souvent elliptiques, ne s’emploient guère qu’à la première personne du singulier du présent. Elles sont caractéristiques de la langue orale.

DEVOIR / FALLOIR

ДОЛЖЕН (attribut du sujet au nominatif) + infinitif

Я должен тебе сказать, что я не люблю брокколи.

Je dois te dire que je n'aime pas les brocoli.

« Боже мой, боже мой! я должна была знать, что он на всё способен! »

Mon Dieu, mon dieu, je devais (aurais dû) savoir qu’il était capable de tout ! (M. Lermontov)

Ярослав должен будет решать этот вопрос.

Iaroslav devra essayer de régler cette question.

НАДО (construction impersonnelle au datif)

Мне надо идти.

Il faut que j’y aille.

У него деньги закончились, и надо было искать работу.

Il n’avait plus d’argent et il fallait qu’il cherche du travail.

«Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов ! »

Vous devrez vous raser. Ni barbe, ni moustaches ! (I. Ilf et E. Petrov)

FAIRE

ДЕЛАТЬ / СДЕЛАТЬ + Acc.

Николай делает домашнее задание.

Nicolas fait ses devoirs.

Сказано – сделано.

Aussitôt dit, aussitôt fait.

ЗАНИМАТЬСЯ / ЗАНЯТЬСЯ

Артём занимается домашним хозяйством по субботам.

Artiom fait le ménage le samedi.

Антон пришёл с работы и занялся уборкой.

Antoine est rentré du travail et a fait le ménage.

NB : Des constructions comme faire des enfants / faire un gâteau / faire les vitres se traduisent par des verbes plus précis.

PRENDRE

БРАТЬ / ВЗЯТЬ + Acc. у + Gén. / из/с + Gén.

« Беру у Исая Саввича ключ от его комнатки и сплю на диване ».

Je prends à Issaïe Savvitch la clef de sa petite chambre et dors sur son divan. (A. Kouprine)

« Она взяла с дивана платок сестры и прикрыла им телефон… »

Elle prit le foulard de sa sœur sur le divan et en couvrit le téléphone. (V. Grossman)

NB 1 : Le seul moyen de transport qui est régi par le verbe брать / взять est le taxi :

Я возьму такси и приеду к тебе.

Je prendrai un taxi et viendrai te voir.

NB 2 : Des constructions comme prendre une douche / prendre l’air se traduisent à l’aide d’autres verbes.

METTRE

КЛАСТЬ / ПОЛОЖИТЬ + Acc. в/на + Асс. (avec la nuance de poser)

Она положила ложку сахара в чай и выпила.

Elle a mis une cuillère de sucre dans son thé et l’a bu.

« Вынул из кошелька нужную сумму денег и положил в карман ».

Il a sorti la somme d’argent qu’il fallait de son portefeuille et l’a mis dans sa poche.

НАДЕВАТЬ / НАДЕТЬ + Aсс. на + Acc. (mettre un vêtement)

« Она всегда надевала это платье, когда хотела особенно нравиться Александру ».

Elle mettait toujours cette robe lorsqu’elle voulait être particulièrement plaisante à Alexandre. (I. Gontcharov)

« ... с своих плеч шубу снял и надел на царевича ».

Il enleva sa pelisse de ses épaules et la mit sur celles du tsarévitch. (A. Tolstoï)

SAVOIR / CONNAITRE

ЗНАТЬ + Acc.

Ты знаешь эту песню наизусть.

Tu connais cette chanson par cœur.

Анна хорошо знала Петра.

Annе a bien connu Pierre.

ЗНАТЬ + subordonnée conjonctive

« И мы знаем, что так было всегда… »

Et nous savons qu’il en a toujours été ainsi (chanson du groupe Kino)

Они знают, сколько эта книга стоит.

Ils savent combien coûte ce livre.

PENSER

ДУМАТЬ / ПОДУМАТЬ + subordonnée conjonctive

«…я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая ».

Je pense qu’il a pensě que j’étais folle. (N. Gogol)

« Я подумал, что он обиделся… »

J’ai pensé qu’il s’était vexé (N. Leskov)

ДУМАТЬ / ПОДУМАТЬ о + Loc.

О ком ты думаешь ?

A qui penses-tu ?

« Я думала о твоём счастье, а не о смерти ».

Je pensais à ton bonheur, pas à ta mort. (F. Boulgarine)

СROIRE

ВЕРИТЬ / ПОВЕРИТЬ + Datif (croire qqn / qqch)

« Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои; не поверят никогда и дети »

On ne me croit pas. Personne ne m’a cru, ni ma femme, ni mes juges ; et mes enfants ne me croiront jamais. (F. Dostoïevski)

ВЕРИТЬ / ПОВЕРИТЬ + subordonnée conjonctive

« Но, Костя, ты веришь, что я не виновата ? »

Mais, Kostia, tu crois bien que je suis innoncente ? (L. Tolstoï)

ВЕРИТЬ / ПОВЕРИТЬ в + Acc. (croire en qqn / qqch)

« Верю в тебя, в дорогую подругу мою... »

Je crois en toi, ma amie si chère (chanson de M. Bernès)

COMPRENDRE

ПОНИМАТЬ / ПОНЯТЬ + Acc.

Они не понимают смысл моего вопроса.

Ils ne comprennent pas le sens de ma question.

« Если б ты видела его — ты бы поняла меня… »

Si tu l’avais vu, tu m’aurais compris (F. Odoïevski)

ПОНИМАТЬ / ПОНЯТЬ + subordonnée conjonctive

« Но ты понимаешь, как это с его стороны мило ! »

Mais tu comprends combien c’est aimable de sa part. (M. Saltykov-Chtchédrine)

DIRE

ГОВОРИТЬ / СКАЗАТЬ + Datif + Acc.

Обещаю говорить правду, только правду и ничего кроме правды.

Je promets de dire la vérité, la vérité seule et rien que la vérité.

« …товарищи твои скажут тебе то же самое, что ты мне сказал… »

Tes camarades te diront la même chose que ce tu m’as dit. (A. Fadéïev)

ГОВОРИТЬ / СКАЗАТЬ + Datif + subordonnée conjonctive

« Александр Львович, скажите мне, пожалуйста, что же это такое ? »

Alexandre Lvovitch, dites-moi ce que c’est, s’il vous plaît ? (N. Ostrovski)

PARLER

ГОВОРИТЬ / ПОГОВОРИТЬ о + Loc. c + Inst.

Я хочу с ним поговорить об этом важном вопросе.

Je veux lui parler de cette question importante.

« Мы готовы были говорить о Москве без конца »

Nous étions prêts à parler de Moscou sans fin. (V. Chalamov)

ENTENDRE

CЛЫШАТЬ / УСЛЫШАТЬ + Acc.

Что я слышу !

Qu'est-ce que j'entends là ?

Он слышит своего друга.

Il entend son ami.

CЛЫШАТЬ / УСЛЫШАТЬ + subordonnée conjonctive

Александр слышит, как лает собака.

Alexandre entend un chien aboyer.

NB 1 : La proposition infinitive en français se traduit en russe par une proposition subordonnée conjonctive introduite par как. La concordance des temps ne s’y fait pas.

NB 2 : Entendre parler de qqn / qqch = cлышать о + Loc.

Анастасия никогда не слышала об этом художнике.

Anastasia n'a jamais entendu parler de ce peintre.

ÉCOUTER

CЛУШАТЬ / ПОСЛУШАТЬ + Acc.

Я Вас слушаю внимательно.

Je vous écoute attentivement.

Вы слушаете старую пластинку.

Vous écoutez un vieux disque.

NB : Pour ne pas confondre cлышать et cлушать, se souvenir qu’il y a un son identique dans écouter et cлушать : [u] / ou / у

VOIR

ВИДЕТЬ / УВИДЕТЬ + Acc.

« Видишь ли, у Льва есть большой недостаток... »

Léon a un grand défaut, vois-tu ... (Iou. Trifonov)

« Но вот прошло еще сто лет — и что же мы видим ? »

Mais, voilà il se passa encore un siècle. Et que voyons-nous donc ? (I. Tourgueniev)

ВИДЕТЬ / УВИДЕТЬ + subordonnée conjonctive

« Я вижу, что вас это не увлекает... ».

Je vois que cela ne vous passionne pas. (M. Boulgakov)

« Вот они видят, как он подходит к окну... »

Ils le voient s’approcher de la fenêtre (B. Okoudjava)

NB : La proposition infinitive en français se traduit en russe par une proposition subordonnée conjonctive introduite par как. La concordance des temps ne s’y fait pas.

REGARDER

СМОТРЕТЬ / ПОСМОТРЕТЬ на + Acc.

Мать смотрит на своего ребёнка.

La mère regarde son enfant.

« Юрка и Алик молча смотрели на неё ».

Iourka et Alik la regardaient en silence. (V. Aksionov)

СМОТРЕТЬ / ПОСМОТРЕТЬ + Асс.

Дети смотрят телевизор каждый день.

Les enfants regardent la télévision tous les jours.

Я смотрела спектакль «Ревизор» в Малом театре.

J’ai vu le spectacle Le Révizor au théâtre Maly.

NB 1 : Le complément du verbe dont la rection est directe désigne un spectacle (pièce de théâtre, film, télévision).

СМОТРЕТЬ / ПОСМОТРЕТЬ + subordonnée conjonctive

Мы смотрели, как летят журавли.

Nous regardions passer les cigognes.

NB 2 : La proposition infinitive en français se traduit en russe par une proposition subordonnée conjonctive introduite par как. La concordance des temps ne s’y fait pas.

LIRE

ЧИТАТЬ / ПРОЧИТАТЬ + Асс.

Никита много читает.

Nikita lit beaucoup (Nikita est un grand lecteur).

София прочитала интересную книгу.

Sophie a lu un livre intéressant.

ЧИТАТЬ / ПРОЧИТАТЬ + subordonnée conjonctive

Мы прочитали в этой газете, что фильм Иван Грозный отреставрировали.

Nous avons lu dans ce journal que le film Ivan le Terrible a été restauré.

ÉCRIRE

ПИСАТЬ / НАПИСАТЬ + Асс. / о + Loc.

Татьяна пишет Онегину письму.

Tatiana écrit une lettre à Onéguine.

Вы написали отчёт о пройденной работе.

Vous avez écrit un rapport sur le travail que vous avez fait.

ПИСАТЬ / НАПИСАТЬ + subordonnée conjonctive

Андрей написал, что будет в два часа.

André a écrit qu'il serait là à deux heures.

AIMER

НРАВИТЬСЯ / ПОНРАВИТЬСЯ + Datif (nuance d’aimer bien, plaire)

NB : Le sujet exprimé au nominatif est la chose / la personne qui plaît ; le complément exprimé au datif est la personne à qui le sujet plaît.

« Может быть, я вам нравлюсь ? »

Je vous plais, peut-être ? (S. Dovlatov)

« Я не знаю слов — нравится, не нравится ».

Je ne connais pas les mots : que cela plaise ou pas. (D. Granine)

ЛЮБИТЬ / ПОЛЮБИТЬ + Acc . (nuance contraire à сelle de détester)

« Я не люблю себя, когда я трушу…»

Je ne m’aime pas, lorsque je fais preuve de couardise (V. Vissotsky)

« Я вас любил… »

Je vous aimais... (A. Pouchkine)

CHERCHER / TROUVER

NB : L’aspect imperfectif (ici искать) met l’accent sur la durée de l’action ; l’aspect perfectif (ici найти), sur son résultat.

ИСКАТЬ / НАЙТИ + Acc.

Астрономы ищут новые экзопланеты.

Les astronomes cherchent de nouvelles exoplanètes.

Борис давно ищет любовь и всё ещё её не нашёл.

Boris cherche l’amour depuis longtemps et ne l’a toujours pas trouvé.

ATTENDRE

ЖДАТЬ / ПОДОЖДАТЬ + Acc.

« Жди меня, и я вернусь ».

« Si tu m’attends, je reviendrai ». (K. Simonov)

Илья минут десять подождал Игоря и ушёл.

Elie a attendu Igor une dizaine de minutes puis s’est en allé.

TRAVAILLER

РАБОТАТЬ / ПОРАБОТАТЬ

Вы работаете в крупной фирме.

Vous travaillez dans une grande entreprise.

Дядя Ваня всю жизнь «работал на него как вол!»

Toute sa vie, Oncle Vania « a travaillé pour lui comme une bête de somme ! » (A. Tchékhov).

NB : L’étymologie de travailler remonte au mot latin tripalium, qui désignait un instrument de torture. Le verbe работать a pour racine le mot раб, l’esclave. Cette même racine que Karel Čapek a utilisée pour forger le mot robot.

SE REPOSER

ОТДЫХАТЬ / ОТДОХНУТЬ

Владимир отдыхает только по воскресеньям.

Vladimir se repose uniquement le dimanche.

Мария отдохнула на даче.

Marie s’est reposée à la datcha.

