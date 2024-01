Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des documents officiels

Russia Beyond

RVP, VNJ ou encore SNILS, DMS, OMS... On vous l’avoue, même certains Russes peuvent s’emmêler dans ces abréviations des noms des documents officiels. Mais des pièges vous attendent même avec les mots universels: un jour, l’on vous demandera sans doute de présenter votre «zagran» et non votre «passeport».