Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des sports d’hiver

Vous pensiez que les Russes, durant les rudes hivers que connait leur pays, restaient cloîtrés chez eux? Que nenni! Même par -50°, ils savent profiter du monde extérieur et tirer joie et bonheur des étendues glacées et enneigées. Aussi, tâchez de retenir les mots qui suivent afin de partager avec eux ces moments de plaisir qu’offrent ces disciplines hivernales.