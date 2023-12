Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des arbres

Si le bouleau est incontestablement l’un des symboles les plus évocateurs de la Russie, le pays offre en réalité une variété bien plus vaste de haute végétation. Ainsi, tandis que les pins dominent dans la taïga sibérienne, dans le Caucase, la végétation s’avère bien plus luxuriante, et l’on rencontre même, sur le pourtour de la mer Noire, d’exotiques palmiers ! L’occasion donc pour nous de réviser notre lexique les concernant.