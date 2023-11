Parviendrez-vous à résoudre cette énigme soviétique?

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram !

Sovietskaïa smekalka, 1962 Sovietskaïa smekalka, 1962

1. Longiligne, il se déplaçait et s’est enlisé dans la terre humide.

2. Torsadé, attaché, mis sur un piquet, il danse dans la cour.

3. Son corps a des oreilles, mais pas de tête.

4. Plus on y prend, plus il grossit.

5. Vert, mais pas un pré ; blanc, mais pas de la neige ; frisé, mais sans cheveux.

6. Sous les pins, sous les sapins, une pelote d’aiguilles.

7. Un tamis d’or, plein de grosses perles.

8. Enfant, il ne connaissait pas les couches –vieillard, il en avait cent.

9. Il fuit, il fuit, mais ne s’écoulera jamais entièrement : il court, il court, mais ne s’enfuira jamais totalement.

Réponse 1 La pluie

Réponse 2 Le balai

Réponse 3 Le baquet

Réponse 4 Le trou

Réponse 5 Le bouleau

Réponse 6 Le hérisson

Réponse 7 Le tournesol

Réponse 8 Le chou

Réponse 9 La rivière

En suivant ce lien, retrouvez d’autres énigmes pour écoliers venues d’URSS.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.